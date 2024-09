Xiaomi 14T e 14T Pro: Uma nova era na fotografia móvel com a IA e o poder Leica

A Xiaomi acaba de apresentar a sua mais recente inovação no campo dos smartphones: a Série 14T. Com foco na excelência fotográfica, especialmente em cenários de baixa luminosidade, e na integração de funcionalidades avançadas de inteligência artificial, os novos Xiaomi 14T e 14T Pro prometem uma experiência móvel premium.

Dominando a noite com a Leica

A grande estrela da Série 14T é o sistema de câmaras co-desenvolvido com a Leica, uma referência na indústria fotográfica. O Xiaomi 14T Pro lidera o pelotão com uma configuração tripla que oferece uma impressionante gama de distâncias focais, de 15mm a 120mm.

Esta versatilidade permite captar paisagens amplas com a lente ultra grande angular, retratos com a lente telefoto de 3.2x, e tudo o que estiver entre estes extremos. O sensor principal de 50MP, com uma abertura f/1.6 que permite a entrada de uma grande quantidade de luz, e a lente ótica Leica Summilux trabalham em conjunto para garantir imagens nítidas, detalhadas e com cores vibrantes, mesmo em condições de pouca luz.

O Xiaomi 14T, embora seja o modelo base, não desilude os entusiastas da fotografia. Também equipado com um sistema de câmara tripla Leica (15mm a 100mm), o 14T incorpora um sensor Sony IMX906 de 50MP e uma lente ótica Leica Summilux, oferecendo um desempenho fotográfico de topo.

Inteligência artificial para além da fotografia

A IA não se limita à otimização das imagens na Série 14T. A Xiaomi integrou algoritmos inteligentes em diversas áreas do sistema, elevando a experiência do utilizador a um novo patamar. O AI Interpreter quebra barreiras linguísticas, traduzindo conversas em tempo real e facilitando a comunicação em diferentes línguas.

O AI Notes e o AI Recorder transcrevem a voz para texto com precisão, otimizando a produtividade. Já o AI Image Editing oferece ferramentas avançadas para a edição de imagens, permitindo expandir fotos e remover elementos indesejados com facilidade.

Potência e desempenho para todas as tarefas

Para garantir um desempenho fluído e responsivo, o Xiaomi 14T Pro está equipado com o processador topo de gama MediaTek Dimensity 9300+, enquanto o Xiaomi 14T conta com o poderoso MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Ambos os chipsets oferecem capacidade de processamento para lidar com multitarefas exigentes, jogos com gráficos complexos e aplicações que consomem muitos recursos.

Ecrã envolvente e bateria de longa duração

A experiência visual é igualmente impressionante na Série 14T. O ecrã AMOLED CrystalRes de 6.67 polegadas, com resolução de 1.5K, taxa de atualização de 144Hz, brilho máximo de 4000 nits e suporte para Dolby Vision®, garante imagens vibrantes, fluidas e com um nível de detalhe incrível.

A autonomia também não foi descurada. Com uma bateria de 5000mAh, a Série 14T oferece energia para um dia inteiro de utilização intensiva. O 14T Pro suporta carregamento rápido HyperCharge de 120 W, que permite carregar a bateria de 0 a 100% em apenas alguns minutos, e carregamento sem fios de 50 W. O 14T, por sua vez, oferece um carregamento rápido HyperCharge de 67W.

Disponibilidade e preço

A Série Xiaomi 14T estará disponível em Portugal a partir de hoje. O Xiaomi 14T terá um preço a partir de 649,99€, enquanto o Xiaomi 14T Pro estará disponível a partir de 899,99€.