“Os camiões elétricos vão dominar as frotas”: Tesla Semi arrasa num teste de 10.000 km

O Tesla Semi está a tentar revolucionar o mercado dos camiões semirreboque e já tem mais um cliente satisfeito. A NFI revelou recentemente que "sobrecarregou" a sua frota com Tesla Semis, produzindo resultados impressionantes.

Desempenho absurdo destes camiões

Como relata a Teslarati, a NFI partilhou recentemente o desempenho do Semi durante um ensaio de 10.000 km no LinkedIn. A empresa refere que o camião elétrico atingiu uma eficiência de 1,02 quilowatts-hora por quilómetro em percursos de 400-640 km – 60% desses quilómetros foram percorridos a mais de 80 km/h.

Além disso, afirmou que os Semis lhes permitiram "avaliar soluções mais sustentáveis para os nossos clientes". Os resultados estão em linha com um desempenho igualmente forte de 1,06 kWh por quilómetro no lançamento do Semi na frota da PepsiCo, de acordo com a Teslarati.

Os camiões Semi são uma grande oportunidade para as empresas controlarem o consumo de combustível. Apesar de representarem apenas 4% dos veículos em circulação, os camiões semipesados são responsáveis por 26% do consumo nacional de combustível nos EUA, de acordo com o Laboratório Nacional de Energias Renováveis.

A conversão para Tesla Semis também pode reduzir significativamente os gases tóxicos do gasóleo provenientes da poluição do tubo de escape, poupando aos proprietários de empresas custos de combustível e manutenção. A redução da poluição atmosférica beneficia grandemente os residentes que vivem perto de autoestradas, proporcionando-lhes um ar mais limpo - é uma vitória para a saúde pública.

Tesla pretende ter mais Semis na Europa

Os observadores que avistam os Tesla Semis também ficam maravilhados com a sua aceleração e o seu nível de ruído mais baixo, quando comparados com os seus homólogos a gasóleo. A poluição sonora está associada a efeitos negativos para a saúde que os veículos elétricos podem ajudar a atenuar.

É por isso que a Tesla pretende colocar mais Semis na Europa. Embora ainda não seja um veículo produzido em massa, a fonte observa que a Tesla está a construir uma fábrica dedicada aos camiões no Nevada, o que poderá mudar rapidamente as coisas.

Os comentadores da fonte estavam entusiasmados com a mais recente vitória do Tesla Semi e otimistas quanto a uma adoção mais generalizada:

Um deles analisou os números, descobrindo enormes poupanças de combustível para as empresas da zona de Portland. Concluíram que essas poupanças, juntamente com custos de manutenção mais baixos, significam que "os camiões elétricos vão dominar as frotas nos próximos anos" .

. Outro comentador partilhou um gráfico impressionante e divulgou que um "Tesla Semi totalmente carregado é, na verdade, mais de 2 vezes mais eficiente do que um Ford F-150".

Leia também: