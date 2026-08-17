WhatsApp prepara a chegada dos nomes de utilizador com uma novidade

O WhatsApp está a preparar nomes de utilizador a um ritmo elevado. Esta novidade é pedida por muitos para mais segurança. Isso pode ser visto agora com um novo campo nos contactos que permitirá aos utilizadores guardar identificadores sem terem de partilhar o seu número de telefone.

Nomes de utilizador está mesmo quase a chegar

O WhatsApp continua a preparar uma das suas funcionalidades mais importantes dos últimos anos: nomes de utilizador que permitirão aos utilizadores contactar outras pessoas sem partilharem o seu número de telefone. Embora esta funcionalidade esteja a ser implementada gradualmente, a aplicação já está a modificar o ecrã de criação de contactos para a adaptar a este novo sistema.

A nova funcionalidade consiste num novo campo para introduzir um nome de utilizador, para além do nome e número de telefone da pessoa. Esta funcionalidade está a ser implementada gradualmente tanto no Android como no iPhone, sendo que alguns utilizadores da versão beta já a podem encontrar, embora as contas com a versão estável também já a tenham começado a receber.

Para adicionar um contacto, basta tocar no botão "+" do separador "Conversas" e selecionar "Novo contacto". O ecrã ficará praticamente igual, mas agora inclui um espaço adicional para o nome de utilizador. Segundo o Wabetainfo, o WhatsApp está a preparar-se para introduzir nomes de utilizador com o lançamento de um novo campo para os seus contactos.

WhatsApp tem novo campo nos contactos

A empresa introduziu também uma opção chamada chave de nome de utilizador, que oferece um maior controlo sobre quem pode contactar uma pessoa utilizando este identificador. O objetivo final deste sistema é permitir que os utilizadores comuniquem sem revelar o seu número de telefone. Em vez de fornecer o número, bastará partilhar o nome de utilizador para que outros os encontrem no WhatsApp.

O novo campo dos contactos prevê exatamente esta situação. Por exemplo, se alguém souber o nome de utilizador de outra pessoa, mas ainda não puder iniciar uma conversa utilizando apenas esse identificador, pode guardá-lo na sua agenda de contactos e tê-lo à mão para quando a funcionalidade estiver disponível na sua conta. O WhatsApp manterá também algumas funcionalidades associadas aos contactos guardados.

Os utilizadores poderão localizar facilmente estas pessoas e partilhar atualizações de estado com elas, desde que sejam cumpridas as mesmas condições de privacidade que existem atualmente para os contactos regulares. Além disso, o sistema permitirá que o número de telefone permaneça oculto quando a conversa é estabelecida utilizando o nome de utilizador. Por enquanto, o WhatsApp está a implementar esta nova funcionalidade gradualmente no Android e no iOS.