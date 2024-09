Xiaomi aposta forte em AIoT com novos aspiradores, TVs, auriculares e smartwatches

A Xiaomi não para de expandir o seu ecossistema de produtos inteligentes, e hoje anunciou sete novas adições à sua gama AIoT. Com foco em casas inteligentes, entretenimento imersivo e bem-estar, os novos dispositivos incluem aspiradores robóticos, televisões de grandes dimensões, auriculares com cancelamento de ruído e wearables.

Limpeza inteligente com os Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e X20 Pro

A Xiaomi reforça a sua aposta em aspiradores robóticos com o lançamento do Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e do Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro. O X20 Max destaca-se pela sua base com sistema de lavagem automática da esfregona com água a alta temperatura e secagem rápida com ar quente, garantindo uma limpeza profunda e higiénica.

Com um braço extensível para a esfregona, o X20 Max alcança cantos e bordas com facilidade. A potência de sucção de 8000Pa e a escova anti enrolamento de cabelos completam o pacote, tornando-o ideal para casas com animais de estimação.

O Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro aposta na simplicidade e na autonomia, com uma base que esvazia automaticamente o depósito de pó e limpa as esfregonas. Com uma sucção de 7000Pa, deteção inteligente de carpetes e uma bateria que garante até 160 minutos de limpeza, o X20 Pro limpa a casa de forma eficiente e autónoma.

Entretenimento de cinema em casa com as Xiaomi TV Max 100 2025 e 85 2025

Para os amantes de cinema e televisão, a Xiaomi apresenta as novas Xiaomi TV Max 100 2025 e Xiaomi TV Max 85 2025. Com ecrãs QLED de 100 e 85 polegadas respetivamente, resolução 4K UHD, precisão de cor de 94% DCI-P3 e taxa de atualização de 144Hz, estas televisões oferecem uma experiência visual imersiva e fluida. O suporte para Dolby Vision® e Dolby Atmos® garante som e imagem cinematográficos.

Som imersivo e wearables avançados

Os novos Xiaomi Buds 5 chegam com drivers de 11 mm, afinação Harman AudioEFX, suporte para Qualcomm® aptX™ Lossless e certificação Hi-Res Audio, prometendo um som de alta fidelidade. O cancelamento ativo de ruído, a resistência ao vento e a autonomia de até 39 horas tornam estes auriculares perfeitos para o dia a dia.

A Xiaomi Smart Band 9 apresenta-se como uma solução completa para monitorização de fitness e saúde, com mais de 150 modos desportivos, monitorização avançada de sono e bateria com autonomia até 21 dias.

A Xiaomi também anunciou uma atualização ao Xiaomi Watch 2, com novas funcionalidades de software e mostradores de relógio, incluindo um modo "Pet Park" que incentiva a prática de exercício.

Disponibilidade e preços

Os novos produtos AIoT da Xiaomi estarão disponíveis em Portugal a partir das próximas semanas, com os seguintes preços: