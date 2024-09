És tu, TikTok? Cada episódio da série mais vista na China tem apenas 5 minutos

Chama-se Take Me Home e é a série mais vista na China. Curiosamente, indo ao encontro das tendências de visualização atuais, cada episódio tem apenas cinco minutos.

O TikTok popularizou os vídeo curtos, tendo as restantes redes sociais seguido uma tendência que parece ter vindo para ficar. De facto, ainda que o YouTube não tenha caído no esquecimento, com vídeos mais longos, na maioria das vezes, os Reels, por exemplo, ganharam destaque, por se assemelharem ao formato da aplicação chinesa.

Aliás, a certo ponto, o próprio YouTube adotou a tendência, na forma dos Shorts.

Se por um lado os vídeos curtos tomam as redes sociais, que servem para entretenimento rápido, não será do agrado dos utilizadores que, por outro, substituam os formatos tradicionais de entretenimento, como os filmes ou as séries. Certo?

Errado, pois, aparentemente, os "dramas ultra-curtos" tornaram-se muito populares, na China. Isto são séries televisivas publicadas no Douyin (a versão chinesa do TikTok), com normalmente cerca de cem episódios, com cerca de três minutos cada um.

A "série" Take Me Home está a tornar-se o conteúdo mais bem-sucedido deste fenómeno.

O mercado destas séries ultra-curtas é maior do que o leitor deve imaginar...

Em 2023, a indústria destes conteúdos ultra-curtos, na China, estava avaliada em 5,2 mil milhões de dólares. Cresceu 270% num ano e prevê-se que continue a aumentar o seu valor de mercado.

Os primeiros episódios são geralmente gratuitos. Com histórias simples e cheias de reviravoltas, terminam sempre em suspense, por forma a motivar o utilizador a pagar para ver o episódio seguinte.

De modo a atrair os telespectadores mais fiéis - pessoas de meia-idade com recursos modestos -, a maioria das histórias apresenta um protagonista fracassado, discriminado pela sociedade, que, contra todas as probabilidades, acaba por ter sucesso.

Os atores são obrigados a exagerar, uma vez que nos dramas ultra-curtos não há tempo para desenvolver as personagens ou explicar as motivações do que está a acontecer de forma subtil.

A qualidade cinematográfica deste conteúdo é fraca, a sua produção é barata e rentável.

Take Me Home é um fenómeno na China

Uma hora após o lançamento, o primeiro episódio de Take Me Home já tinha reunido um milhão de visualizações. Num dia, atingiu vinte milhões. Este é o primeiro drama ultra-curto de qualidade superior, porque, ao contrário dos seus concorrentes, tem uma produção de topo, fruto de um orçamento chorudo.

Enquanto a maioria dos dramas ultra-curtos são filmados na vertical, de modo a facilitar a visualização num telemóvel, Take Me Home foi filmada na horizontal.

Além disso, o elenco está repleto de atores famosos e a história é um pouco mais complexa e realista. Tem 24 episódios de cinco minutos cada e todos são gratuitos, uma vez que decidiram apostar a 100% nos anúncios publicitários.

Take Me Home foi realizado por Stephen Chow, de Hong Kong, conhecido por Shaolin Soccer e Kung Fu Hustle.