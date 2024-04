Tem algum gadget da Nothing? Marca já vendeu 3 milhões de produtos

Se é leitor do Pplware, a Nothing não lhe será uma marca estranha. Após lançar o seu terceiro smartphone este ano, a startup revelou já ter vendido, até à data, três milhões de produtos.

Numa publicação no Twitter, o fundador e CEO da Nothing, Carl Pei, revelou que a empresa vendeu, até à data, nos últimos três anos, três milhões de produtos. O executivo agradeceu e marcou o começo de um novo ciclo para a empresa.

Apesar da ausência de detalhes, subentende-se que esse número engloba todos os produtos da marca, desde smartphones até auriculares.

A Nothing foi fundada em 2020, mas estreou-se no mercado em 2021 com o Nothing Ear (1), um par de auriculares sem fio. A ele seguiu-se o Ear (2) e, depois, o Ear (stick) no início de 2023.

Em termos de smartphones, estreou-se em 2022, com o Phone (1), que conhecemos aqui, e alargou a sua gama em 2023, com o Phone (2), que também tivemos oportunidade de ter em mãos.

Conforme mostrámos, 2024 também foi ano de lançamento para a Nothing, que apresentou o seu modelo Phone (2a), um equipamento de gama média, mas com o design e a experiência cunhada pela Nothing.