BluePeak – a sua empresa de construção na internet

A Internet não é apenas um espaço para empresas tecnológicas. Hoje em dia, empresas de outros segmentos, apostam na internet, oferecendo serviços que visem simplificar e atrair clientes. Já conhece a BluePeak?

O mercado nacional de construção apresenta problemas. De acordo com um estudo, 47% reportam ter havido uma derrapagem significativa no orçamento recebido. Por outro lado, 78% reportam que as suas obras não foram concluídas dentro do tempo previsto. 52% afirmam estarem inteiramente satisfeitos com a qualidade de remodelação entregue.

Se procura de uma empresa de construção confiável e experiente, então a BluePeak pode ser uma boa opção. Esta empresa oferece soluções construtivas personalizadas que atendem às suas necessidades e desejos. Para tal, a empresa tem vários meios de comunicação online para que possa, por exemplo, pedir um orçamento ou um aconselhamento na área da construção.

A tecnologia oferecida pela BluePeak torna o processo de remodelação e construção imensamente interativo através do seu portal de cliente – onde poderá consultar diariamente o progresso da obra com imagens fotográficas, feedback da equipa no terreno, adicionar serviços extra, escolher os materiais e acabamentos para a sua remodelação ou mesmo fazer requisição de crédito para obras, tudo centralizado.

As vantagens de construir com a BluePeak são inúmeras. Além de garantir edificações robustas e esteticamente agradáveis, a empresa foca-se em criar ambientes funcionais e eficientes. Seja a casa, o edifício comercial ou o espaço industrial dos seus sonhos, a empresa garante que atenderá às suas expectativas. O portefólio da empresa está disponível aqui.

A empresa revela que está a revolucionar a experiência de remodelação e construção, elevando-se a um patamar de sofisticação e eficiência sem precedentes.