Nothing acaba de lançar os espetaculares Ear (stick) por 119 euros

Nos últimos anos têm sido várias as fabricantes de tecnologia que têm apostado em earpods. Com tanta inovação, é natural que os últimos equipamentos anunciados por fabricantes tenham tecnologia de ponta assim como um design aprimorado.

A Nothing anunciou hoje os fantásticos Nothing Ear (stick). Saibam porquê?

A Nothing apresentou hoje um produto no segmento do áudio. Baptizados de Ear (stick), estes pequenos earpods oferecem até 29 horas de autonomia (ou seja, o dia todo) e, à semelhança do Nothing Phone, são transparentes . Segundo a marca, têm design super confortável.

Além disso, os Ear (stick) oferecem um som poderoso, garantindo a melhor experiência ao nível do audio.

Porque é que os Ear (stick) da Nothing são especiais?

Certamente que a primeira análise vai ser ao preço de mercado. É verdade que 119 euros não são propriamente baratos, mas comparados com os da Apple até têm um preço bem acessível. Além disso, os Ear (stick) da Nothing, empresa do conhecido Carl Pei ,têm pormenores fantásticos, tecnologia de topo e uma ergonomia diferenciadora.

Os Ear (stick) pesam apenas 4,4 gramas e tal como referido, têm autonomia, em reprodução, para um dia inteiro. Estes Nothing Ear (stick) têm ainda um driver dinâmico personalizado de 12,6 mm, que é considerado um dos mais sensíveis neste segmento.

Estes equipamentos têm ainda tecnologia Bass Lock que garantem o som mais adequado a cada ouvido. O software inteligente mede a forma exclusiva do canal auditivo do utilizador, detetando quantos graves são perdidos durante o uso. A curva do equalizador é ajustada automaticamente para o nível ideal para o utilizador, oferecendo profundidades perfeitas.

Graças à tecnologia Clear Voice, todos os ruídos de fundo são eliminados.