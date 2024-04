Coreia do Norte testa novo míssil hipersónico alimentado com combustível sólido

O que pela Coreia do Norte se passa é uma incógnita para o mundo. Porém, há marcos que vão sendo conhecidos. Caso disso foi o novo míssil hipersónico alimentado com combustível sólido que o país testou.

A Coreia do Norte afirmou ter testado com êxito um míssil hipersónico de alcance intermédio alimentado com combustível sólido, na quarta-feira. De acordo com a Agência Central Coreana de Notícias (em inglês, KCNA), o novo tipo de míssil hipersónico, chamado Hwasongpho-16-Na, marca um desenvolvimento significativo na capacidade de defesa do país.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, esteve presente no local do teste, com outros líderes do seu partido, bem como oficiais do exército e da unidade de desenvolvimento de mísseis.

Perante o sucesso do teste, Kim Jong Un saudou-o e chamou-lhe "poderosa arma estratégica ofensiva". Conforme disse, mostra a capacidade da "ciência e tecnologia de defesa" do país e será útil para "reforçar a capacidade de dissuasão da guerra nuclear das forças armadas" da Coreia do Norte.

Novo míssil hipersónico da Coreia do Norte testado com sucesso

O teste realizado pela Coreia do Norte destinava-se a confirmar as especificações técnicas concebidas para o novo tipo de míssil hipersónico de alcance intermédio no seu conjunto e a verificar a fiabilidade deste sistema de armas.

De acordo com a informação partilhada pela KCNA, o teste foi realizado limitando o alcance do míssil a mil quilómetros. A velocidade e a altitude do míssil foram controladas, "atrasando o arranque do motor da segunda fase e alterando rapidamente a órbita de voo na região ativa".

O veículo hipersónico, separado do míssil após o seu lançamento para nordeste no campo de treino de uma unidade do exército num subúrbio de Pyongyang, atingiu o seu primeiro pico a uma altura de 101,1 quilómetros e o segundo pico a uma altura de 72,3 quilómetros enquanto fazia um voo de 1000 quilómetros como previsto e aterrou com precisão nas águas do Mar Oriental da Coreia.

Lê-se na KCNA.

Conforme avançado pela Associated Press, a informação dos meios de comunicação social da Coreia do Norte surgiu um dia depois de as forças armadas sul-coreanas e japonesas terem detetado o lançamento de um míssil a partir das proximidades da capital da Coreia do Norte em direção ao seu mar oriental.

Este teste do míssil hipersónico deverá ser parte da modernização das forças armadas da Coreia do Norte, anunciada em 2021 por Kim Jong Un. Os peritos preveem que o país irá aumentar a frequência destes testes de mísseis no período que antecede as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, previstas para novembro.

A KCNA não forneceu mais pormenores sobre o míssil hipersónico ou sobre a natureza técnica do ensaio.