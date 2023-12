BMW: veículos preparados para todas as situações, de blindados aos de emergência

Os carros para serviços como a polícia e os bombeiros, bem como os carros blindados para VIPs, devem ter características especiais. Por isso, a BMW dispõe de uma vasta gama de modelos que cumprem estes requisitos.

BMW de emergência, polícia e segurança

Tal como acontece com muitos outros fabricantes, a gama da BMW destina-se principalmente a particulares. No entanto, a empresa alemã também tem variantes concebidas para forças de segurança, serviços de saúde ou bombeiros. Todas elas fazem parte dos chamados Veículos de Autoridade BMW.

Do BMW Série 1 ao Série 7 em carros compactos e berlinas, bem como do BMW X1 ao X5 em SUVs, a marca bávara tem carros para diferentes serviços. Todos eles podem ser personalizados com quaisquer modificações de pintura ou iluminação adicional, mas também incorporam outros elementos que os diferenciam das variantes oferecidas a particulares.

Por exemplo, uma das diferenças nos carros de autoridade da BMW está na suspensão, com molas e amortecedores mais fortes para suportar um peso maior. Também estão incluídos uma bateria e um alternador maiores, uma chave adicional, travões reforçados, cablagem alargada e um sistema de alimentação adicional com uma bateria de 60 Ah na bagageira.

Tudo isto garante que qualquer modelo da marca é capaz de desempenhar as tarefas da polícia, socorro ou dos bombeiros sem problemas e durante muito tempo. No entanto, para além destes modelos, existem outros destinados a personalidades importantes, como líderes de países ou CEOs de grandes empresas. Basicamente, pessoas que precisam de segurança máxima.

É aqui que entram em jogo os carros da gama BMW Veículos de Segurança, uma série de veículos blindados criada em 1978 e que evoluiu até aos dias de hoje. Tudo começou com um BMW 733i (E23) High Security e agora a oferta consiste no BMW X5 Protection VR6 e no BMW Série 7 Protection.

O SUV alemão é produzido na mesma fábrica em Spartanburg onde é montado o BMW X5 convencional, enquanto a berlina é produzida em Dingolfing, tal como o BMW Série 7 de série. No entanto, ambos são muito diferentes dos carros que normalmente vê na estrada, uma vez que estão preparados para resistir a todos os tipos de ameaças.

X5 Protection, o guarda-costas

No caso do X5 Protection, a designação VR6 refere-se à sua classe de proteção balística. Dispõe de uma proteção standard no tejadilho contra armas de fogo, mas também pode ser equipado com proteção contra explosivos. Além disso, é construído em torno de uma célula de segurança feita de aço especial e vidro blindado.

Além disso, a empresa sediada em Munique também inclui blindagem de proteção contra explosivos sob a carroçaria, bem como um depósito de combustível que veda quando atingido por uma bala. Claro que tudo isto pode ser acompanhado por elementos como luzes LED azuis e sirenes, mas também há equipamento focado no conforto e no desempenho.

Tal como no modelo de estrada, o X5 Protection VR6 tem uma série de características de conforto para ajudar no conforto a bordo. Além disso, a suspensão adaptativa M é adicionada para proporcionar suavidade, mas também uma sensação desportiva, uma vez que o desempenho também é essencial.

Este veículo é alimentado por um motor V8 twin-turbo de 4,4 litros com 530 cv e 750 Nm, bem como travões M Sport melhorados.

BMW Série 7 Protection é "a besta!

Finalmente, o BMW Série 7 Protection é o porta-estandarte da gama blindada da empresa alemã. Tem por base o 760i xDrive e é alimentado por um motor V8 de 4,4 litros com 530 cv e 750 Nm de binário, embora exista também um i7 Protection 100% elétrico com dois motores, 544 cv e 745 Nm de binário.

Desta vez, estamos a falar de um automóvel com proteção de classe VR9 contra armas de fogo e explosivos. É fabricado com o sistema BMW Protection Core, em que a estrutura do veículo é feita de aço blindado. Além disso, elementos como as janelas são classificados como VPAM 10, a classe de proteção mais elevada para veículos de defesa civil.

No entanto, este não é o único aspeto que define esta berlina. Tal como no X5, o tejadilho e a parte inferior da carroçaria estão protegidos contra cargas explosivas. Mais uma vez, existe também um depósito de combustível auto-vedante na versão de combustão e características como os pneus de segurança PAX, que permitem conduzir até 80 km/h quando esvaziados.

Por outro lado, as portas deste modelo pesam 200 kg cada, mas têm assistência motorizada para que possam ser facilmente acionadas. Da mesma forma, estas também são mais pesadas do que as versões de série, mas o seu chassis foi modificado e afinado para continuar a oferecer um bom comportamento, tal como o X5.

Assim, estes dois modelos são o resultado de mais de 40 anos de carros blindados da BMW, com tecnologia cada vez mais avançada para a máxima segurança, mas que continuará a evoluir ao longo do tempo.