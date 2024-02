Quem diria… Vírus podem ajudar-nos a combater as alterações climáticas

Na batalha contra as alterações climáticas, os investigadores depararam-se com um novo e inesperado aliado nas águas do nosso mundo: os vírus.

Os vírus têm o potencial de revolucionar drasticamente a captura de carbono, um processo essencial para reduzir os níveis de dióxido de carbono (CO2) na nossa atmosfera, um dos principais fatores do aquecimento global.

Uma equipa de especialistas em biologia marinha e ciências climáticas da Universidade do Estado de Ohio identificou vários vírus oceânicos e analisou os seus genomas para avaliar a sua capacidade de "roubar" células que processam o carbono no mar.

Fiquei chocado com o facto de o número ser tão elevado. A modelação diz respeito à forma como os vírus podem aumentar ou diminuir a atividade microbiana no sistema. A modelagem metabólica da comunidade diz-me o ponto de dados dos sonhos: quais os vírus que visam as vias metabólicas mais importantes, e isso é importante porque significa que eles são boas alavancas para puxar.

Afirmou Matthew Sullivan, professor de microbiologia e diretor do Centro de Ciência do Microbioma da Universidade do Estado do Ohio, num comunicado.

Vírus ajudam a combater as alterações climáticas

O trabalho da equipa de investigação sugere que, quando estes vírus infetam determinados organismos marinhos, podem "aumentar" a capacidade do oceano para "raptar" carbono. Isto significa que o oceano pode potencialmente tornar-se um sumidouro de carbono e reduzir o influxo de CO2 da nossa atmosfera para o oceano profundo, combatendo assim as alterações climáticas globais.

Os oceanos absorvem carbono, o que nos protege das alterações climáticas. O CO2 é absorvido como um gás e a sua conversão em carbono orgânico é ditada pelos micróbios. O que estamos a ver agora é que os vírus têm como alvo as reações mais importantes nos metabolismos destas comunidades microbianas. Isto significa que podemos começar a investigar quais os vírus que podem ser utilizados para converter o carbono no tipo que pretendemos.

Observou Sullivan.

As implicações desta investigação estendem-se para além dos oceanos, uma vez que os cientistas exploram a possibilidade de utilizar vírus para a engenharia de microbiomas em vários contextos. O laboratório do Professor Sullivan está a aplicar as lições aprendidas com os estudos oceânicos a contextos humanos, com o objetivo de criar microbiomas para fins como a recuperação de lesões da espinal medula, a melhoria dos resultados de bebés nascidos de mães com VIH e o combate à infeção em feridas de queimaduras.

