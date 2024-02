Era capaz de viver numa simulação de Marte durante um ano? NASA procura corajosos

A NASA, agência espacial, lançou recentemente um apelo a voluntários para participarem na sua segunda missão simulada de um ano em Marte, a Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA 2).

Durante a missão, que terá início na primavera de 2025, os quatro membros da tripulação selecionados ficarão alojados num "habitat" impresso em 3D com aproximadamente 518 metros quadrados, em Houston.

A NASA está a aceitar candidaturas no website do CHAPEA a partir de agora até 2 de abril. Trata-se de um trabalho remunerado, mas a NASA não informou publicamente quanto é que os participantes serão compensados.

O habitat Mars Dune Alpha, no Centro Espacial Johnson da NASA, foi concebido para simular a vida dos futuros exploradores no planeta vermelho, onde o ambiente é agreste e os recursos são limitados. Atualmente, há uma tripulação a viver e a trabalhar no habitat, no âmbito da primeira missão CHAPEA, que já vai a mais de meio da sua missão de 378 dias.

Durante a sua estadia, os voluntários efetuam a manutenção do habitat e cultivam plantas, entre outras tarefas. O habitat também tem uma caixa de areia de aproximadamente 365 metros quadrados anexada a ele para simulações de passeios espaciais.

Para serem considerados, os candidatos devem ser cidadãos americanos com idades compreendidas entre os 30 e os 55 anos, falar inglês proficientemente e ter um mestrado numa área STEM, mais pelo menos dois anos de experiência profissional, um mínimo de mil horas a pilotar uma aeronave ou dois anos de trabalho num programa de doutoramento STEM.

STEM STEM é um acrónimo em inglês de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que surgiu nos anos 1990, nos Estados Unidos, e que designa a integração das quatro áreas do conhecimento em contextos formais e não formais.

Certos tipos de experiência profissional podem permitir que os candidatos sem um mestrado também se qualifiquem. O CHAPEA 2 é a segunda de três missões que a NASA planeou para o programa, a primeira das quais teve início a 25 de junho de 2023.

