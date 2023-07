Cocaína despejada no mar ao largo da Florida está a deixar os tubarões doidos

Os cientistas pensam que os tubarões esfomeados podem estar a alimentar-se de fardos de cocaína despejadas ao largo da costa da Flórida e isso está a deixar estes animais completamente doidos. No momento da fuga, a droga é lançada ao mar quando os traficantes estão a ser perseguidos, o que tem acontecido nos últimos tempos. Os sinais já começam a preocupar.

Droga lançada ao mar poderá estar a ser consumida pelos peixes

Há décadas que enormes fardos de cocaína dão à costa nas praias da Flórida, normalmente atirados ao mar por traficantes que fogem das autoridades policiais. A Guarda Costeira dos EUA informou ter recuperado mais de 186 milhões de dólares de narcóticos ilegais apreendidos no Mar das Caraíbas e no Oceano Atlântico no mês passado.

Segundo referiu Tracy Fanara, engenheira ambiental da Florida e membro principal da equipa de investigação, se estes fardos de cocaína são uma fonte pontual de poluição, é "muito plausível" que os tubarões possam ser afetados por este produto químico.

A cocaína é tão solúvel que qualquer um destes pacotes se se abrir só um pouco, a integridade estrutural é destruída e a droga irá toda para a água.

Referiu Fanara.

Este problema já inspirou uma série de TV, os Cocaine sharks (ou os tubarões-cocaína) que será apresentada pelo Discovery Channel. Num dos próximos episódios, Fanara e o biólogo marinho britânico Tom Hird irão mostrar uma série de experiências que permitirão determinar se os tubarões das águas da Florida consumiam os narcóticos despejados e se isso os afetava.

Segundo informações partilhadas, os cientistas observaram já comportamentos invulgares por parte de alguns dos tubarões. Por exemplo, um tubarão-martelo nadou diretamente na direção da equipa de investigadores, movendo-se de forma errática, apesar de ser uma espécie que normalmente evita os humanos.

A certa altura, um tubarão-galha-branca foi visto a nadar em círculos enquanto parecia concentrar-se num objeto imaginário, apesar de não haver nada lá.

Será que há já tubarões viciados na cocaína?

Os cientistas criaram pacotes que se assemelhavam a fardos de cocaína e deixaram-nos cair na água para ver como os tubarões reagiam. Os tubarões nadaram diretamente para os fardos e deram-lhes uma dentada.

Também encheram bolas de isco com pó de peixe altamente concentrado para simular cocaína e ver como os animais reagiam.

Isto incendiou-lhes o cérebro. Foi uma loucura.

Disse Hird no programa, segundo o The Guardian.

Os investigadores disseram que a reação era semelhante à da erva-dos-gatos nos felinos. Uma planta popular pelo efeito excitante que exerce sobre gatos domésticos e alguns felinos.

No entanto, as observações não confirmam necessariamente que os tubarões consomem drogas, e Hind disse que espera que o programa leve a mais investigações sobre o tema, dado que este pode ser apenas a ponta de um novelo.