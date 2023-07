Mesmo sendo uma app e um serviço da Google, o Waze tem tido uma autonomia grande no que toca a desenvolvimentos. Esta liberdade parece estar a ser posta em causa, com algumas mudanças. Agora, parece haver mudanças a caminho, de forma muito silenciosa. A Google começou a retirar funcionalidades deste serviço e não alertou os utilizadores.

Ao longo dos anos o Waze tem recebido novidades e melhorias, sempre a procurar tornar este serviço ainda mais interessante e mais útil. Estas vão sendo anunciadas de forma bem ativa e ficando de imediato acessível a todos os utilizadores.

É precisamente o oposto do que aconteceu agora, com uma mudança que foi feita, de forma completamente silenciosa. Sem alertar os utilizadores, a Google removeu uma funcionalidade que muitos usavam de forma recorrente e que ajuda o próprio serviço.

Do que é relatado por muitos utilizadores, a capacidade de relatar problemas ma estrada estará a ser removida, pelo menos parcialmente. O que é descrito em alguns canais na Internet a possibilidade de reportar a presença da polícia está a ser reduzida, ficando limitada ao mínimo.

Esta não parece ser ainda uma mudança total e que está aplicada a todos. Surgiu com uma atualização recente e está aplicada a uma lista ainda limitada de utilizadores. Este comportamento parece revelar um teste e que mais tarde será aberta a todos os utilizadores do Waze.

Tal como não anunciou esta mudança, a Google também não comentou sobre o que está a ser relatado pelos utilizadores. Não se sabe assim como será o futuro do Waze e se a mudança será permanente ou se a gigante das pesquisas pretende reverter a mudança.

Este pode ser o momento de mudança e um marco importante para o Waze. Desde que as suas equipas foram fundidas com as da Google que a mudança parece inevitável e que muitas alterações vão chegar, ainda que para levar os utilizadores a usarem o Maps.