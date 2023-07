Não é segredo que a Microsoft quer eliminar as passwords e focar-se em outras formas de autenticação no Windows 11 e outros serviços. Os planos estão traçados e até foram tomadas medidas nesse sentido, estando agora a ser testada uma novidade. Tudo para aumentar ainda mais a segurança que aplica às passwords.

Cada vez mais a segurança dos utilizadores e dos seus dados é uma prioridade da Microsoft. No Windows 11 isso é visível com muitas das opções que se focam nesta área a serem aprimoradas e a funcionarem de forma silenciosa, mas a protegerem os utilizadores.

Isso pode ser novamente visto neste sistema da Microsoft numa das mais recentes versões de testes. A última build dev do programa Insider vem trazer algumas novidades e que vão em breve ser acessíveis a todos os utilizadores, para os proteger.

Do que é revelado, os utilizadores vão passar a ser notificados para os riscos de segurança sempre que copiarem uma password no Windows 11. Esta funcionalidade será garantida pela Proteção Melhorada contra Phishing no Microsoft Defender SmartScreen do Windows 11.

A ideia é que estes utilizadores tenham presentes os perigos que o phishing traz e como por vezes são levados a fornecer dados aos atacantes. Quer ainda sensibilizar para o uso inseguro de passwords em sites e apps. Será um alerta ao copiar e colar passwords insegura, assim como veem atualmente quando as escrevem no browser.

Nesta mesma build a Microsoft trouxe mais uma novidade para o Windows 11. Falamos da nova app do Outlook, que irá substituir a atual do sistema, dedicada ao email. Esta será o padrão neste sistema no final de 2024 e por isso começa agora a ser testada e validada.

Estas são novidades importantes para os utilizadores do Windows 11 visto trazerem novas funcionalidades que vão ser uma realidade em breve. Ao mesmo tempo, preparam mais uma atualização que será recheada de novas opções, que vão ser muito mais do que simplesmente estéticas.