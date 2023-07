Desde que o Chrome chegou à Internet que o Firefox tem perdido a sua força e muitos utilizadores. Muitos queixam-se que este browser perdeu qualidade e ganhou problemas, algo que não se esperava. Agora, e num teste, o Firefox conseguiu bater o Chrome em velocidade pela primeira vez.

O Firefox conseguiu bater o Chrome

Com cada vez mais propostas de browsers na Internet, o Firefox tem estado a ser preterido por muitos utilizadores. Este era o seu browser padrão e o escolhido, com argumentos bem definidos e que faziam desta a proposta mais acertada para navegar.

Depois de muito tempo a acumular problemas, e a perder espaço para o Chrome, o cenário do Firefox parece ter finalmente mudado para melhor. E é que nos últimos testes de velocidade do Speedometers chegaram à conclusão de que, pela primeira vez, o Firefox é um browser mais rápido que o Chrome.

O teste é realizado simulando situações e interações reais do utilizador para determinar a velocidade de resposta do browser e outros recursos relacionados à velocidade. Os resultados deixam claro que o Firefox é atualmente um navegador mais rápido que o Chrome.

Browser com melhor velocidade na Internet

Este resultado deverá ser confirmado em breve com outros testes da Mozilla para o seu browser. Certamente que a Google irá reagir e procurar acelerar o Chrome, para assim voltar a dominar o mercado e a Internet, como acontecia até agora.

É interessante ver este crescimento do Firefox face ao Chrome, ainda mais quando falamos de puro desempenho. Esta era uma queixa recorrente nos últimos anos e que parece agora estar resolvida com este resultado único e que acontece pela primeira vez neste universo.

No entanto, o aumento da velocidade do Firefox pode não ser o suficiente para convencer a mudar para este browser. Afinal, o Chrome tem muitas outras vantagens graças à sua integração com o ecossistema do Google, como gerenciamento mais fácil de senhas ou favoritos em qualquer dispositivo, maior número de extensões disponíveis e muito mais.