O Twitter tem estado num verdadeiro turbilhão de problemas com os seus utilizadores e com o que entrega nesta rede social. Elon Musk optou por aplicar medidas que limitam várias áreas e isso não está a agradar aos utilizadores. Agora há mais uma regra, que vem colocar em pausa as mensagens diretas.

Uma das maiores queixas dos utilizadores do Twitter atualmente são os limites que estão a ser colocados aos utilizadores. Para combater o spam em várias áreas, a rede social quer impedir que os utilizadores enviem mensagens ou façam publicações.

Isso recebe agora uma nova ronda de regras, com a chegada de mais uma imposição a ser aplicada aos utilizadores. Segundo o que foi publicado pela conta de suporte, os que não estiverem verificados, vão ter um limite de mensagens diretas que podem enviar.

We'll soon be implementing some changes in our effort to reduce spam in Direct Messages. Unverified accounts will have daily limits on the number of DMs they can send. Subscribe today to send more messages: https://t.co/0CI4NTRw75 — Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2023

Esta medida segue outra que começou a limitar o número de publicações que podiam ser vistas. Estas estavam a ser aplicadas aos utilizadores não registados e que estavam a aceder à rede social ou verificados. Na altura, a razão apresentada estava associada à recolha de dados que estava a ser feita.

Numa outra publicação da mesma conta, o Twitter revelou que as suas medidas de limitação parecem estar a resultar e a reduzir o spam. Revelou que houve uma redução de 70% nas mensagens de spam uma semana após o lançamento da nova configuração. Antes disso, limitava a capacidade de enviar DMs para pessoas que não os seguiam apenas para assinantes da Blue.

Last week we gave users the option to limit their Direct Message inbox to only verified users and people they follow. And now we're seeing a 70% reduction in spam in Direct Messages compared to last week.



This work is ongoing, and we'll continue to make changes to fight spam to… https://t.co/O8eWwqVdVJ — Twitter Support (@TwitterSupport) July 22, 2023

Curiosamente, a maior parte das regras que estão a ser aplicadas focam-se em todos os utilizadores que não estão verificados. Esta parece ser a forma que Elon Musk encontrou de monetizar ainda mais o Twitter, ao levar os utilizadores a pagarem para ter o selo azul.

Não tem sido simples a aplicação destas regras no Twitter. Estas vão contra o que os utilizadores se habituaram a ter na sua rede social e como tal são mal recebidas. Estas têm também sido usadas para levar utilizadores a experimentar outras novidades, como aconteceu com o Threads, a rede da Meta.