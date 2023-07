Tesla Cybertruck é avistada com nova pintura de camuflagem

A pickup da Tesla já está em produção e espera-se que ainda este ano comece a chegar aos primeiros clientes. Hoje surgiram novas imagens que trazem uma nova aparência à Cybertruck... ainda que na mesma linha do camuflado.

No mês passado, uma pickup Tesla Cybertruck foi vista com uma camuflagem pela primeira vez e deu início a alguns rumores, indiciando o início da sua produção, algo que veio a ser confirmado uns dias mais tarde.

Historicamente, a Tesla não tem adotado muito a estratégia da camuflagem em protótipos. Tendem estes modelos a ser bem próximos daquilo que serão as versões vendidas a púbico, ao contrário de outras fabricantes que acabam por alterar substancialmente estes modelos de teste no momento da produção.

Já com a Cybertruck, a empresa parece ter uma abordagem diferente. Ainda que mantendo as linhas principais da pickup, a Tesla tem colocado nas estradas modelos camuflados e hoje surgiu um diferente do que já tinha sido revelado há um mês.

É um disfarce muito mais escuro e melhor a esconder os recursos de design da pickup elétrica, especialmente estes tiverem sido alterados com o início da produção. A Tesla anunciou recentemente que já “construiu a primeira Cybertruck”, contudo, como esclareceu esta semana, trata-se apenas candidatos a lançamento antes do início real da produção.

Recentemente, foi também divulgado um curto vídeo onde é testada a resistência dos bancos da Cybertruck, com um robô Fanuc, que simula efetivamente o sentar num banco, milhares de vezes (50.000 entradas e saídas). Sendo que o interessante mesmo é perceber mais um pouco dos pormenores de design que a Testa está a criar para meter dentro deste veículo.