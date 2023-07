Tesla revela assentos do Cybertruck em teste de resistência

A Tesla revelou os assentos do Cybertruck num novo vídeo onde apresenta o seu robô de rabo, um robô que simula alguém sentado num assento.

Sim, um robô de rabo... na verdade é um robô Fanuc, que simula é efetivamente o sentar num banco, milhares de vezes, para testar a sua resistência.

Com o Cybertruck a ser ultimado, com promessas de lançamento sucessivas, eis que surge assim mais um pormenor. Os assentos desta pickup surgem num vídeo partilhado pela própria Tesla. O design, na verdade, não surpreende, apenas revela linhas orgânicas que irão enquadrar perfeitamente com a imagem do próprio veículo.

Dado o estado de produção do Cybertruck, com a promessa das primeiras unidades estarem prontas em agosto, é provável que estes já sejam mesmo os bancos também em produção para a montagem da pickup.

O robô Fanuc foi adaptado pela Tesla para replicar o impacto do uso vitalício dos seus assentos por uma pessoa comum, realizando 50.000 entradas e saídas. Este robô já tinha sido dado a conhecer pela empresa em 2019 com testes aos bancos do Model 3.

Um outro vídeo partilhado pela Tesla recentemente e que provoca nervos a qualquer amante de carros ou das limpezas, mostra alguém a derramar vinho num assento branco de um dos carros da Tesla, para mostra a facilidade com que é limpo, sem deixar manchas. A informação associada é que a maioria das manchas nos seus bancos são limpas facilmente com água morna e um pano de microfibras.