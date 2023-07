Governo lança cheque de formação digital até 750 euros

O Governo vai lançar, a partir de setembro, um "Cheque - Formação + Digital" para todos os trabalhadores. O valor do cheque pode chegar até 750 euros e pode ser usado em formações que os capacitem em competências digitais.

Cheque pode ser usado para formação na área da cibersegurança, marketing digital, etc

Em declarações à Lusa, o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, explicou que esta iniciativa se enquadra na medida Emprego + Digital e estará no terreno em setembro deste ano.

Segundo o Governante, esta medida assenta na possibilidade de qualquer trabalhador, independentemente da natureza do seu vínculo com a situação em que esteja no mercado de trabalho, poder beneficiar de um cheque, no montante de (até) 750 euros, para fazer uma ação de formação em competências digitais à sua escolha, como, por exemplo, cibersegurança, no tratamento de dados, no marketing digital, naquilo que cada trabalhador entenda que é importante para o aperfeiçoamento das suas competências para o mercado de trabalho.

O valor pode também ser usado numa lógica "de quem aspira a reconversão profissional, a mudar de emprego, a encontrar um outro setor de atividade, poder, digamos, estar devidamente formado e apetrechado nesse sentido".

O secretário de Estado revelou que, com mais três medidas além do cheque, há um valor de 94 milhões de euros no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). Para a medida do cheque formação estão contemplados 43 milhões de euros.

O programa Emprego + Digital visa a formação e requalificação na área digital de trabalhadores, gestores e dirigentes de empresas e entidades da economia social, que visa responder aos desafios e oportunidades de diversos setores empresariais fortemente impactados pelos processos de transição digital, contribuindo para fomentar a sua transformação digital e para melhorar a produtividade e competitividade das entidades e da economia do país, bem como para melhorar as competências e as qualificações individuais, incluindo a formação dos formadores.