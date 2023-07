A competição entre o Twitter e o Threads tem estado a acelerar e a ganhar novos episódios. Estas duas redes sociais são similares e procuram cativar o mesmo público que foge das asneiras de Elon Musk. Agora, a rede social de Mark Zukerberg parece seguir o mesmo caminho que o Twitter fez, ao limitar o número de publicações que podem ser vistas.

Afinal o Threads vai seguir o exemplo do Twitter

Uma das últimas decisões de Elon Musk no Twitter foi desastrosa. A rede social decidiu bloquear o acesso a utilizadores não autenticados e colocou limites às publicações que podiam ser vistas. Claro que os utilizadores rapidamente manifestaram o seu desagrado.

Uma das formas de o fazerem foi migrando para o Threads, nem que fosse apenas para ver o que esta rede social da Meta oferecia. Sem limites e coma possibilidade de explorar as novidades, muitos acabaram por ficar, trazendo um número de utilizadores que acabou por surpreender os seus responsáveis.

Agora está a acontecer algo que a maioria não estava à espera. Também o Threads está a limitar o número de publicações que podem ser vistas, sem revelar aos utilizadores qual esse limite e de que forma este está a ser aplicado na sua estrutura.

Elon Musk mostrou a Mark Zukerberg como limitar publicações

Segundo o seu responsável, estes limites são necessários para combater uma onda de aumento de spam na plataforma. Esta é a mesma razão apresentada pelo Twitter, mas a diferença é que a rede de Mark Zukerberg apresentou as razões formais e procura dar aos seus utilizadores a forma de escaparem a esses limites.

Tal como aconteceu no Twitter, também no Threads os utilizadores mostraram o seu descontentamento. Em resposta à publicação do CEO do Instagram, um que lembrou que a nova rede social está cheia de bots de jogos de azar e criptomoedas.

Começa a ser visível que o Threads vai passar por alguma aprendizagem e por alguns problemas que o Twitter já passou antes. Espera-se, no entanto, que seja menos agressivo na relação com os utilizadores e que assim passe por menos problemas.