As trapalhadas do Twitter têm levado a que os utilizadores abandonem a rede social e procurem alternativas como o Bluesky ou o Mastodon. A mais recente mudança levou a mais uma fuga, de tal forma grande que o Bluesky teve de bloquear novos registos para conseguir dar reposta aos pedidos.

Os problemas e questões no Twitter têm sido uma constante ao longo do tempo. As mudanças que Elon Musk trouxe para a sua rede social foram mal recebidas pelos muitos utilizadores, que optaram por procurar alternativas para esta rede social.

A mudança que surgiu na passada sexta-feira teve novamente um impacto negativo na rede social. O bloqueio de acesso para que não tinha conta, acabou por levar a mais uma debandada de utilizadores para esta rede que teve um volume importante.

Ao contrário de outras vezes, esta nova procura de um espaço na Internet levou a um problema no Bluesky. A rede social distribuída acabou por se traduzir numa degradação do serviço, tendo de ser bloqueado o registo de novos utilizadores e outras funcionalidades de forma temporária.

A procura de uma solução para este novo problema revelou novos espaços e acabou por trazer também atualizações às suas apps. A ideia era garantir uma redução de tráfego e assim conseguir aumentar a estabilidade do serviço desta rede social.

Claro que esta rede social não é a única a sofrer com os problemas do Twitter e as atitudes do seu dono. Também o Mastodon está a aumentar o número de utilizadores e a conseguir ter cada vez mais utilização, algo que era esperado, mas não neste grau.

Não tem sido pacífico o caminho do Twitter e dos seus novos concorrentes diretos. A cada novo problema ou a cada nova posição radical do Twitter, os utilizadores optam por abandonar a rede social e encontrar uma nova casa no Mastodon ou no Bluesky.