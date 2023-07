Apple e Nokia renovaram acordo que tinham para partilha de patentes

Apesar de serem concorrentes em muitos campos, a Apple e a Nokia muitas vezes partilham tecnologia e informação. A reforçar esta união e a garantir uma parceria duradoura, estas empresas renovaram um acordo que permite a partilha de patentes e outras tecnologias.

Apple e Nokia reafirmam parceria

Foram já várias vezes em que a Apple e a Nokia se encontraram nos tribunais por problemas de patentes. Estes processos acabaram na sua maioria das vezes em acordos à porta fechada, mas conseguiram garantir que nenhuma destas empresas ficou impedida de usar tecnologia.

Agora as empresas revelaram que reforçaram a sua parceria e assinaram um novo acordo para partilha de patentes. Este vem renovar a parceria anterior, criada em 2017 e que estaria para terminar no final deste ano de forma natural.

O novo contrato de licença de patentes cobre as invenções da Nokia em 5G e outras tecnologias. Os termos permanecem confidenciais, mas a Nokia revelou que receberá pagamentos da Apple por um período de vários anos e espera reconhecer a receita relacionada a partir de janeiro de 2024.

Acordo para partilha de patentes e tecnologia

O portfólio de patentes da Nokia é construído por mais de 140 mil milhões de euros investidos em R&D desde 2000. Consiste em cerca de 20.000 famílias de patentes, incluindo mais de 5.500 famílias de patentes essenciais para 5G.

A Nokia contribui com as suas invenções para padrões abertos em troca do direito de licenciamento em termos justos, razoáveis ​​e não discriminatórios (FRAND). As empresas podem licenciar e usar as tecnologias sem a necessidade de fazer seus próprios investimentos substanciais, alimentando a inovação e o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Este é um passo importante e que assim garante à Apple o acesso a todas as patentes da Nokia, sem problemas ou custos adicionais. Ao mesmo tempo, é também uma forma direta da empresa finlandesa monetizar o seu investimento e garantir o retorno que esperava.