China cria o primeiro processador totalmente feito por uma IA 4.000 vezes superior ao GPT-4

A China tem tentado desenvolver os seus próprios equipamentos e, recentemente, criou o primeiro processador totalmente construído através de uma IA que é 4.000 vezes superior ao GPT-4, sem qualquer intervenção humana. Vamos então conhecer melhor o Qimeng Nº 1 cujo desempenho é comparado aos Intel 486.

China já tem o 1º CPU totalmente criado por IA

O conflito entre os Estados Unidos e a China dificilmente terá um fim à vista e as tecnologias avançadas de Inteligência Artificial têm sido o mais recente mote para a discórdia entre as duas nações.

As mais recentes notícias, baseadas no relatório "Semiconductor Industry Vertical and Horizontal", revelam que uma equipa do Instituto de Tecnologia de Computação da Academia Chinesa de Ciências usou a tecnologia de Inteligência Artificial para projetar e desenhar o primeiro chip de CPU totalmente automático do mundo sem qualquer intervenção humana.

O documento com todas as informações sobre o projeto foi lançado no final de junho de 2023 e pode ser consultado aqui.

O processador, designado por Qimeng Nº 1 ou Enlightenment Nº 1, foi criado a partir do conjunto de instruções RISC-V com uma arquitetura de 32 bits, com base no algoritmo BSD Binary Speculation Diagram (BSD). O mecanismo inteligente conseguiu gerar 4 milhões de portas lógicas num total de 5 horas, o que é 4.000 vezes maior do que o chip que pode ser projetado pelo GPT-4.

Este chip foi posto a funcionar no sistema operativo Linux onde se executou o teste SPEC CPU2000 e se concluiu que este processador oferece um desempenho semelhante ao 486 da Intel.

O Qimeng Nº 1 é então o primeiro chip de processador do mundo totalmente gerado automaticamente sem intervenção qualquer intervenção manual. Conta com o processo de fabrico de 65 nm e uma frequência de 300 MHz.

No entanto, para já, o nível destes processadores ainda não pode ser comparado com a atual geração de CPUs avançados. Mas como a tecnologia de IA está a avançar a um ritmo alucinante, possivelmente dentro de pouco tempo haverá mais novidades nesta área, contribuindo para um melhor e mais automático design dos chips.

Para além disso, espera-se que os processadores gerados apenas por IA consigam atingir ou até superar o nível projetado por especialistas humanos dentro de 5 ou 10 anos e, eventualmente, qualquer pessoa consiga criar um chip sem ser exatamente um profissional na área.