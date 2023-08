Samsung apresenta o primeiro SSD com 256 TB de capacidade

O mundo tecnológico está em constante evolução e praticamente todos os dias surgem novidades e equipamentos mais poderosos. Nesse sentido, recentemente a Samsung apresentou aquele que é o primeiro disco SSD com uma capacidade incrível de 256 TB que, naturalmente, se destina ao setor dos datacenters.

Samsung terá novo SSD com 256 TB de capacidade para datacenters

Foi durante o evento Flash Memory Summit 2023 que a Samsung surpreendeu a indústria ao apresentar o primeiro SSD (Unidade em Estado Sólido) com uns incríveis 256 TB de capacidade de memória. Esta novo equipamento conta com uma densidade de armazenamento sem igual e destina-se essencialmente aos datacenters em grande escala.

O SSD de 256 TB da marca da Coreia do Sul foi construído com uma memória especial designada NAND 3D QLC. Para já ainda não foram reveladas muitas mais informações, mas a Samsung revelou que esta sua unidade em estado sólido é várias vezes mais eficiente em termos de consumo de energia do que os discos SSDs já existentes de 32 TB de NAND. Em comunicado, a marca explicou que "em comparação com a empilhagem de oito SSDs de 32 TB, um SSD de 256 TB consome aproximadamente sete vezes menos energia, mesmo armazenando a mesma quantidade de dados".

Mas a Samsung aproveitou o evento para também apresentar outros produtos e anunciou oficialmente a sua próxima geração de unidades de armazenamento para datacenters, a gama PM9A3a. Estes componentes contam com uma interface PCIe 5.0 x4, projetada para oferecer um alto desempenho e eficiência energética.

De acordo com a marca, estes novos SSDs aumentam o desempenho de leitura sequencial em até 2,3 vezes (atingindo 14,95 GB/s) e o desempenho de escrita aleatória em mais de 2 vezes, comparativamente com a geração anterior PM9A3. Para além disso, os discos prometem também uma melhoria de 60% na eficiência energética e funções avançadas de Telemetria e Depuração.

Os novos SSDs PM9A3a da Samsung vão ficar disponíveis em vários formatos logo na primeira metade de 2024, com variantes que vão desde os 3,84 TB e os 30,72 TB.