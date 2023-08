Jogos grátis no Playstation Plus para Agosto de 2023

Agosto está a chegar ao meio o que quer dizer que ainda temos metade do mês deste mês geralmente associado ao calor, à praia e à diversão. E por falar em diversão, a Sony Playstation já revelou as novidades que se vão juntar ao catálogo do Playstation Plus neste mês de Agosto.

A Sony Playstation já revelou quais os jogos que se juntam ao catálogo do Playstation Plus, este mês de Agosto, para que quem tenha uma subscrição válida do serviço, possa usufruir deles sem encargos adicionais.

Venham conhecer a lista, encabeçada por grandes títulos como Destiny 2: The Witch Queen ou MediEvil: Resurrection.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

para todos os possuidores de subscrições válidas de Playstation Plus Extra e Plus, a lista de jogos que ficam disponíveis a 15 de Agosto é extensa e com alternativas bastante interessantes.

Vejam de seguida os jogos que podem começar a jogar a 15 de Agosto:

Sea of Stars (Playstation 4 e Playstation 5): Sea of Stars pretende modernizar a fórmula clássica dos RPGs em termos de combate por turnos, narrativa, exploração e interações com o ambiente, enquanto oferece uma quantidade substancial de nostalgia e diversão no seu estado mais puro. Conta a história de duas Children of the Solstice, que combinarão os poderes do sol e da lua para realizar Eclipse Magic, a única força capaz de combater as criaturas monstruosas do malvado alquimista conhecido como The Fleshmancer.

(Playstation 4 e Playstation 5): Neste jogo, os jogadores têm a oportunidade, entre outras coisas, de mergulhar no Throne World da Savathûn para desvendar como a Lucent Hive roubou a Luz. Aprender a criar armas, o Glaive e sobreviver à verdade nas suas mentiras será um verdadeiro desafio. Lost Judgment (Playstation 4 e Playstation 5): Aqui os jogadores terão de descobrir a verdade. Dezembro de 2021, tribunal distrital de Tóqui. Akihiro Ehara é acusado de apalpar uma mulher num comboio apinhado. As imagens de vídeo captadas por um espectador da sua tentativa de fugir e subsequente detenção são presença constante nas notícias. A opinião pública exige pena máxima.

(Playstation 4): Aqui, os jogadores poderão começar do zero e criar um hospital movimentado e eficiente enquanto melhoram as vidas dos habitantes desafortunados de Two Point County. Poderão ainda construir enfermarias, salas de tratamento, áreas de descanso e muito mais para lidarem com qualquer doença louca que entre pela porta dentro, desde pessoas com cabeça de lâmpada a pacientes com membros em formas geométricas.

Cursed to Golf (Playstation 4 e Playstation 5)

Dreams (Playstation 4)

PJ Masks: Heroes of the Night (Playstation 4 e Playstation 5)

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures (Playstation 4 e Playstation 5)

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition (Playstation 4 e Playstation 5)

Spellforce III Reforced (Playstation 4)

Midnight Fight Express (Playstation 4)

Catálogo de clássicos (Premium)

Entretanto, para os possuidores de subscrição válida de Playstation Plus Premium, também existe uma lista bastante interessante de títulos disponíveis a partir do próximo dia 15 de agosto:

MediEvil: Resurrection (Playstation 4 e Playstation 5)

Ape Escape: On the Loose (Playstation 4 e Playstation 5)

Persuit Force: Extreme Justice (Playstation 4 e Playstation 5)