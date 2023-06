3 maneiras de resolver o problema do iPhone que reinicia sozinho

Um problema relativamente comum entre os utilizadores do iPhone é o facto do smartphone, aparentemente sem qualquer motivo ou com uma atualização de software passar a reiniciar sozinho. Mas existem soluções que estão ao seu alcance e hoje apresentamos 3.

#1 - Utilizar o software Tenorshare ReiBoot

O Tenorshare ReiBoot é um verdadeiro canivete suíço para o seu iPhone ou iPad e a resolução do problema do iPhone que está constantemente a reiniciar é uma das funcionalidades disponíveis.

Em primeiro lugar deverá fazer o download do software para o computador, Windows ou macOS, e abri-lo.

Vão existir três opções disponíveis, sendo que a que deve escolher é "Entrar no Modo de Recuperação", ligando o smartphone ao computador por cabo, para desta forma entrar no modo de recuperação.

Em seguida, surge a indicação de todos os problemas que serão corrigidos com este processo, incluindo o bug do iPhone continuar a reiniciar. Ao clicar em "Reparar Agora" irá avançar no processo para um Reset de Fábrica.

Deverá então escolher entre fazer um "Reparo padrão" ou "Reparo profundo". Sendo que no primeiro caso, todos os seus dados no dispositivo serão mantidos.

#2 - Atualize o iPhone

Poderá estar em falta alguma atualização importante que resolva o problema do iPhone reiniciar sozinho. Este processo não implica a utilização de nenhum software externo, contudo, requer que o utilizador garante que tem os seus dados guardados com uma cópia de segurança, para o caso de algum imprevisto acontecer no processo.

Vá a Definições > Geral > Atualização de software > Atualizações automáticas. Em seguida ative “Descarregar atualizações do iOS” e “Instalar atualizações do iOS”.

Quando estiver disponível uma atualização, o iPhone descarrega e instala a atualização durante a noite, enquanto o dispositivo está a carregar e ligado à rede Wi-Fi. É apresentada uma notificação antes de ser instalada uma atualização.

De forma manual, vá a Definições > Geral > Atualização de software. O ecrã irá mostrar a versão atualmente instalada do iOS e se está disponível alguma atualização.

#3 - Avance para um restauro completo

Diria que esta é a solução mais radical e que, inevitavelmente, vai levá-lo a perder todos os dados do iPhone... ainda que o problema possa ficar resolvido de vez. Aqui, ainda é mais importante que faça uma cópia de segurança para poder recuperar tudo depois do restauro.

Portanto, para fazer o restauro deverá abrir as Definições > Geral > Transferir ou repor o iPhone > Repor. Depois deverá selecionar a opção "Apagar conteúdo e definições".

Conclusão

Se o seu iPhone reinicia sozinho, tem estes três métodos confiáveis para o fazer, sendo que cada um deles acarreta vantagens e desvantagens. A terceira opção será aquela que deve ter como último recurso, uma vez que todos os seus dados e definições serão apagados do iPhone.

Por outro lado, usar um software externo como o Tenorshare ReiBoot poderá ser uma vantagem já que rapidamente terá o problema solucionado, sem perder quaisquer dados. Além disso, ainda poderá tirar partido de uma série de outras funcionalidades disponíveis, sem ter que andar às voltas no iPhone para as encontrar.