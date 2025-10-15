5 truques escondidos do Windows 11 Pro (e um desconto secreto para o ativar hoje)
Como ativar o Windows 11 Pro com uma chave digital
- Aceder a Definições ▶ Sistema ▶ Ativação.
- Selecionar Alterar chave do produto.
- Introduzir a chave digital de 25 caracteres e confirmar. Em alguns casos, é solicitado um reinício do sistema.
- Confirmar o estado da ativação em Ativação ▶ “O Windows está ativado”.
Antes da ativação, é recomendável verificar se o sistema está atualizado em Definições ▶ Atualizações do Windows, reduzindo assim eventuais falhas de compatibilidade.
Como poupar 25% em chaves digitais (cupão TT20)
- Aceder à página do Windows 11 Pro ou de outro produto listado abaixo.
- No carrinho de compras, inserir o cupão TT20 e aplicar.
- Concluir a compra. A chave digital é enviada de imediato, pronta a ser usada em Definições ▶ Sistema ▶ Ativação.
5 truques do Windows 11 Pro que aumentam a produtividade
1) Organização de janelas com Snap Layouts
Com as combinações Win + Seta Esquerda/Direita é possível dividir o ecrã de forma imediata. A opção Win + Z apresenta diferentes grelhas de disposição de janelas, permitindo alternar entre vários layouts de trabalho.
2) Áreas de trabalho virtuais para múltiplos projetos
O atalho Win + Ctrl + D cria uma nova área de trabalho, enquanto Win + Ctrl + Seta Esquerda/Direita permite alternar entre ambientes. Ideal para separar tarefas profissionais e pessoais.
3) Histórico de cópia e colagem inteligente
Ativando o Histórico da Área de Transferência em Definições ▶ Sistema ▶ Área de transferência, a combinação Win + V passa a disponibilizar o histórico de elementos copiados, facilitando a gestão de múltiplos conteúdos.
4) Separadores no Explorador de Ficheiros
O Explorador de Ficheiros permite abrir separadores tal como um navegador. Ctrl + T cria um novo separador, Ctrl + W fecha o atual e Ctrl + Shift + T reabre o último encerrado.
5) Painéis e atalhos rápidos
- Win + A: abre o painel de Definições Rápidas.
- Win + .: apresenta o painel de emojis e símbolos.
- Win + I: acede diretamente às Definições do sistema.
Atalhos úteis para o Office (2016, 2019, 2021 e Microsoft 365)
Word
- Shift + F3: alterna entre maiúsculas e minúsculas.
- Ctrl + L / E / R: alinha texto à Esquerda/Centro/Direita.
- Ctrl + K: insere rapidamente um hyperlink.
Excel
- Ctrl + ;: insere a data atual. Ctrl + Shift + ;: insere a hora atual.
- Ctrl + 1: abre a janela Formatar Células.
- F4: repete a última ação executada.
- Ctrl + T: converte rapidamente um intervalo numa tabela.
PowerPoint
- Shift + F5: inicia a apresentação a partir do diapositivo atual.
- Ctrl + D: duplica elementos ou diapositivos.
- Manter Shift ao redimensionar garante proporções corretas.
Outlook
- Ctrl + Shift + M: cria uma nova mensagem.
- Ctrl + Enter: envia rapidamente um e-mail (se ativado nas definições).
- Na pesquisa, podem ser usados operadores como
from:,
subject:ou
hasattachment:yes.
Perguntas frequentes
É possível usar a mesma chave em vários dispositivos?
As chaves digitais destinam-se a uma instalação por dispositivo, salvo indicação diferente na página do produto.
O que fazer se a ativação falhar?
Deve confirmar a ligação à Internet e as atualizações pendentes. Se o erro persistir, é possível recorrer à opção Resolução de problemas em Definições ▶ Sistema ▶ Ativação.
Com o Windows 11 Pro ativado, cada funcionalidade é explorada ao máximo. As chaves digitais e o cupão TT20 representam uma forma acessível de garantir uma versão oficial e plenamente funcional do sistema operativo.
