5 truques escondidos do Windows 11 Pro (e um desconto secreto para o ativar hoje)

Antes da ativação, é recomendável verificar se o sistema está atualizado em Definições ▶ Atualizações do Windows , reduzindo assim eventuais falhas de compatibilidade.

5 truques do Windows 11 Pro que aumentam a produtividade

1) Organização de janelas com Snap Layouts

Com as combinações Win + Seta Esquerda/Direita é possível dividir o ecrã de forma imediata. A opção Win + Z apresenta diferentes grelhas de disposição de janelas, permitindo alternar entre vários layouts de trabalho.

2) Áreas de trabalho virtuais para múltiplos projetos

O atalho Win + Ctrl + D cria uma nova área de trabalho, enquanto Win + Ctrl + Seta Esquerda/Direita permite alternar entre ambientes. Ideal para separar tarefas profissionais e pessoais.

3) Histórico de cópia e colagem inteligente

Ativando o Histórico da Área de Transferência em Definições ▶ Sistema ▶ Área de transferência, a combinação Win + V passa a disponibilizar o histórico de elementos copiados, facilitando a gestão de múltiplos conteúdos.

4) Separadores no Explorador de Ficheiros

O Explorador de Ficheiros permite abrir separadores tal como um navegador. Ctrl + T cria um novo separador, Ctrl + W fecha o atual e Ctrl + Shift + T reabre o último encerrado.

5) Painéis e atalhos rápidos