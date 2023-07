Os utilizadores precisam de ter sempre um cuidado acrescido quando instalam apps nos seus equipamentos. Estas podem ser a porta de entrada para problemas, que depois podem crescer para se tornar uma fonte de situações anormais. É isso que agora está a acontecer, com uma nova app maliciosa do Telegram.

Os utilizadores de smartphones Android precisam de ter um cuidado adicional. Uma nova app para este sistema está a prometer uma atualização necessária para o Telegram. Esta vem de canais pouco confiáveis, mas revela-se como a solução para vários problemas.

A sua interface é similar a quase tudo o que este serviço oferece, com um processo de registo similar. A verdade é que esta é a porta de entrada de um novo malware, preparado para roubar os dados dos utilizadores sem estes darem por isso.

Na verdade, esta versão do Telegram acaba por ir mais longe nos seus intuitos. Consegue ainda roubar dados dos utilizadores a vários serviços, para os usar depois, indo ainda registar o utilizador em serviços de valor acrescentado.

Em algumas situações, este malware vai mais longe e consegue contornar outras áreas do Android. Falamos da apresentação de publicidade sem que o utilizador tenha qualquer controlo. Esta chega ainda a ser substituída em apps fidedignas e de confiança.

Para conseguir enganar os utilizadores, esta versão do Telegram apresenta todos os ecrãs que a versão original. Ao mesmo tempo, vai pedindo aos utilizadores permissões para depois conseguir roubar os dados que precisa enviar para um ponto central.

A forma de evitar este problema, e outros similares, é ter muito cuidado com a origem das apps que são instaladas. Apenas devem ser usadas as de fontes confiáveis e com provas dadas. Ao mesmo tempo, devem ser observadas as permissões pedidas, para que não sejam dadas as que não são necessárias.