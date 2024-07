Dica: como criar os seus contactos Favoritos no WhatsApp e como os usar rapidamente

As novidades não param de chegar ao WhatsApp, sempre para tornar este serviço e a suas apps ainda melhores. A mais recente permite ter os Favoritos numa zona acessível rapidamente e assim usar ao máximo estes contactos. Descubra agora como pode criar os seus contactos e conversas Favoritos no WhatsApp e como os usar rapidamente.

Simplificar a utilização do WhatsApp é um processo que não é simples. A Meta tem procurado fazer esta mudança e garantir que os utilizadores conseguem ter acesso mais rápido e claro a todas as funcionalidades presentes.

Criar os seus contactos Favoritos no WhatsApp

Uma das formas de o fazer é com os favoritos. Estes podem ser aplicados aos contactos ou a conversas de grupo. Associar um Favorito permite ter acesso mais rápido e assim encontrar com quem normalmente se quer falar. Para adicionarem um novo favorito devem carregar em um (ou mais) contacto ou numa conversa de grupo do WhatsApp.

Após escolhidos os contactos ou a conversas, devem abrir o menu da app e ver a lista que é mostrada. No final desta deverá estar presente a opção Adicionar aos favoritos, que devem escolher para terminar este processo. O sucesso deste processo é confirmado com a mensagem a indicar que foram adicionados aos favoritos do WhatsApp.

Aceder às conversas e chamadas preferidas

Depois de definidos os Favoritos, que podem sempre ser adicionados ou removidos, os utilizadores podem aceder de forma mais rápida a estes contactos ou conversas de grupo. Para lhes aceder basta deslizar no topo da lista de conversas para ver os filtros. Aqui estará já presente a opção Favoritos.

Ao escolher esse filtro, vão ter presente os contactos e as conversas que adicionaram. Assim podem rapidamente ter acesso aos favoritos. Da mesma forma, e no separador Chamadas, os utilizadores podem encontrar no topo a lista de contactos e conversas de grupo marcados como favoritos. Também assim fica mais simples fazer chamadas para esses contactos.

Esta é a novidade que procura simplificar o acesso às conversas preferidas no WhatsApp. Ao estarem separados e acessíveis facilmente, os utilizadores podem mais rapidamente encontrar as conversas que mais vezes usam.