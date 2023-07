Tesla conquista mais uma aliada: Volvo vai adotar o NACS na América do Norte

Elon Musk não quer as tecnologias da Tesla só para si (aparentemente) e as alianças estão a acontecer de vento em popa. Depois, da Ford e da General Motors, agora, é a vez da europeia Volvo.

A partir de 2025, todos os carros elétricos da Volvo vendidos no Canadá, nos Estados Unidos da América e no México serão equipados com uma tomada de carregamento NACS. Além disso, a marca assinou um acordo com a Tesla para dar aos seus veículos (atuais e futuros) acesso à sua rede de Supercharger, na área.

Com este passo, a Volvo torna-se na primeira fabricante europeia a anunciar a adoção da norma de carregamento NACS da Tesla, ainda que apenas no mercado norte-americano.

A fabricante sueca junta-se, assim, à Ford e à General Motors, que anunciaram, há relativamente pouco tempo, a mesma ação. A par destas, outros grupos, como o Stellantis, estão também a considerar esta parceria com a Tesla.

Efetivamente, Elon Musk já partilhou que, na sua perspetiva, a forma de "os carros elétricos crescerem e ganharem a tração necessária" é através da partilha de tecnologias entre fabricantes. Inclusive, assegurou que está disponível para ajudar a concorrência.

À medida que avançamos para o objetivo de nos tornarmos uma empresa totalmente elétrica até 2030, queremos tornar a vida quotidiana o mais fácil possível para os utilizadores de carros elétricos.

Disse Jim Rowan, CEO da Volvo.

O executivo acrescentou que "uma das principais razões pelas quais muitas pessoas estão relutantes em mudar para a condução elétrica é a dificuldade de acesso a uma infraestrutura de carregamento simples e conveniente".

Por isso, vê o acordo com a Tesla como um passo importante para quebrar essa barreira nas áreas escolhidas para a mudança.

Os clientes da Volvo terão acesso a 12.000 pontos de carga. À medida que a Tesla expandir a sua rede, esse número aumentará, gradualmente.