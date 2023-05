Fairplay! Elétricos da Ford terão acesso aos Superchargers da Tesla

Numa parceria inesperada, a partir do próximo ano, os proprietários de veículos elétricos da Ford terão acesso à tecnologia de carregamento da Tesla.

Os atuais proprietários de elétricos da Ford terão acesso aos mais de 12.000 Superchargers da Tesla, nos Estados Unidos da América (EUA) e no Canadá. A parceria deverá começar no início do próximo ano.

O acordo entre a Ford e a Tesla decreta que, para já, os proprietários de elétricos da primeira poderão utilizar os carregadores da segunda, por meio de um adaptador. Contudo, a próxima geração de carros elétricos da Ford chegará às mãos dos clientes com um carregador Tesla, evitando a necessidade do adaptador.

Com esta parceria, a Ford é uma das primeiras fabricantes a associar-se, formal e oficialmente, à rede de Superchargers da Tesla. Segundo a NBC News, a novidade foi dada pelos CEOs das duas fabricantes, Jim Farley (Ford) e Elon Musk (Tesla), durante uma conversa no Twitter Spaces, durante a qual se elogiaram, mutuamente, e celebraram o impacto da parceria no setor dos elétricos.

Parece totalmente ridículo que tenhamos um problema de infraestrutura e nem possamos concordar sobre qual carregador usar. Acho que o primeiro passo é trabalharmos juntos de uma forma que ainda não fazemos, provavelmente com as novas marcas de veículos elétricos e as fabricantes tradicionais.

Desabafou Farley, motivando o trabalho conjunto, em prol da prosperidade dos carros elétricos.

Apesar de a Tesla dominar o setor, no ano passado, a Ford ficou em segundo lugar em matéria de vendas de carros totalmente elétricos, nos EUA. Além disso, durante a conversa com Elon Musk, Farley assegurou que a empresa está “totalmente comprometida”.

"Mantenha os seus amigos por perto e os seus inimigos mais perto ainda". É isso?