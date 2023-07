BYD: 1,25 milhões de viaturas vendidas em apenas um semestre

A chinesa BYD é já um nome conhecido do segmento automóvel, mais concretamente do segmento elétrico. Segundo dados recentes, junho foi um mês recorde para as vendas de veículos elétricos (BEV e PHEV) da BYD, ultrapassando pela primeira vez as 250.000 unidades, com um volume de vendas acumulado de 1,25 milhões de unidades no primeiro semestre de 2023.

Crescimento da BYD deve-se ao lançamento de novos produtos na Europa

A BYD é uma empresa dedicada à inovação tecnológica que visa promover e melhorar o bem-estar e a vida das pessoas. Fundada em 1995, como fabricante de baterias recarregáveis, a empresa tem atualmente um papel relevante nas indústrias automóvel, eletrónica, energias renováveis e transportes ferroviários, com mais de 30 parques industriais na China, Estados Unidos, Canada, Japão, Brasil, Hungria e Índia.

Recentemente a fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias (NEV), reforçou a sua posição mundial, após o anúncio dos seus mais recentes números de vendas. Este sucesso de vendas acelerou um crescimento anual substancial de 96%, reforçando ainda mais a BYD como a marca líder nas vendas globais de NEV (New Energy Vehicles).

A entrada em novos mercados na Europa tem tido um lugar de destaque na estratégia global da BYD para os veículos de passageiros.

O estímulo à procura de automóveis BYD tem sido potenciado por uma série de lançamentos de produtos na Europa, nos primeiros seis meses de 2023. Este crescimento teve início em meados de março, quando o BYD ATTO 3 se estreou no Reino Unido, rapidamente seguido pelo lançamento em Espanha do BYD HAN, TANG e também do ATTO 3.

Em maio, o BYD DOLPHIN e o SEAL fizeram a sua primeira aparição pública no Salão Internacional do Automóvel de Barcelona de 2023, onde a empresa revelou aos consumidores europeus o seu conceito Ocean Design, de inspiração marítima. Os lançamentos continuaram em maio e junho, quando os principais modelos foram apresentados em Portugal, França, Itália e Islândia, aumentando o reconhecimento dos produtos BYD nos mercados europeus.