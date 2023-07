A guerra entre o Android e o iOS parece ser eterna. Estes dois sistemas vão evoluindo e os utilizadores navegam entre eles, retirando o melhor que cada um oferece. Para trazer mais alguma confusão a este cenário surge agora a publicação do CEO do Instagram que revela que o Android está melhor que o iOS.

Foi no Threads que Adam Mosseri veio a público revelar a sua opção e colocar o Android numa posição de destaque face ao iOS. O CEO do Instagram estava apenas a responder a uma publicação do conhecido Marques Brownlee.

Em resposta ao pedido de publicação de algo chamasse à atenção, o responsável pelo Threads deixou clara a sua posição nesta guerra. A publicação é simples, mas mostra que a sua preferência vai para o Android e não para o iOS, pelo menos por agora.

Com a frase "o Android é agora melhor que o iOS" conseguiu criar uma verdadeira tempestade na sua rede social. Rapidamente surgiu uma corrente dentro do Threads, com muitos a concordarem e muitos a discordarem, sempre com argumentações e explicações.

Claro que faltou na publicação de Adam Mosseri uma fundamentação para justificar a escolha que apresentou. O CEO do Instagram limitou-se a deixar a sua opinião e a recolher os comentários que foram crescendo ao longo do tempo. Por outro lado, foi uma excelente publicidade para o Threads.

Ainda que seja apenas uma opinião, poderá revelar muito sobre o que o Instagram tem feito no passado. Poderá ser também a razão pela qual a rede social não tem uma app para iPad, algo que há vários anos é pedido pelos utilizadores para este dispositivo.

Este é apenas mais um caso em que o iOS e o Android são comparados e um deles é preferido. A legião de seguidores rapidamente tomou de assalto a publicação e argumentou contra e a favor, mostrando a sua opinião, muitas vezes de forma muito veemente, como se esperada.