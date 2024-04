Sabia que a Renault criou pontos-chave para bombeiros atacarem incêndio na bateria?

Chama-se Renault Fireman Access e é uma arquitetura existentes nos modelos híbridos plug-in e VE da Renault ou da Dacia permite aos bombeiros um acesso rápido e direto a uma bateria em chamas nesses veículos. Este acesso especial, desenhado em colaboração com bombeiros especializados, permite introduzir água no coração das baterias dos veículos elétricos para extinguir os incêndios em apenas 5 minutos, em vez de 1 a 3 horas.

Renault criou pontos-chave para bombeiros atacarem incêndio nas baterias

Quando a Renault quis melhorar a segurança dos seus veículos, a empresa decidiu que uma boa maneira de o fazer era descobrir junto dos bombeiros o que ajudaria as pessoas a sobreviver a acidentes.

O resultado é uma colaboração com os bombeiros franceses que começou em 2010 e continua até aos dias de hoje. Quando a empresa lançou o seu Megane E-Tech Electric 2022, incluiu várias características de segurança desenvolvidas em consulta com os bombeiros.

Os veículos dispõem de um interrutor de segurança por baixo do banco traseiro e de uma porta de acesso para os bombeiros poderem deitar água diretamente na bateria.

Para além disso, os veículos têm um código QR digitalizável que indica aos bombeiros as especificações do carro, incluindo a localização da bateria e dos airbags e quais os melhores pontos para retirar as vítimas de acidentes presas.

Christophe Lenglos, Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros de Yvelines, está afetado ao grupo de segurança automóvel da Renault.

O meu papel é principalmente trabalhar com as equipas de engenharia durante as fases iniciais do projeto para garantir que compreendem e incorporam nos seus projectos as necessidades dos socorristas rodoviários. É também benéfico para os bombeiros, uma vez que nos mantém a par dos avanços tecnológicos e das restrições que um fabricante de automóveis deve ter em conta na conceção dos veículos, permitindo-nos assim tornar os serviços de emergência mais eficientes e melhor adaptados.

Afirmou Lenglos.

Em 2021, esta inovação patenteada recebeu o troféu Renault Brothers GOLD de Luca de Meo.