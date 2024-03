Waymo inicia testes de mobilidade autónoma em mais uma cidade

Por cá, na Europa, ainda não abraçámos a condução autónoma em veículos com condutor. Porém, nos Estados Unidos, os testes com carros totalmente autónomos já começaram e a empresa Waymo vai alargá-los a mais uma cidade americana.

Depois de Phoenix, São Francisco e Los Angeles, o Waymo One está a chegar a Austin, com os testes da condução totalmente autónoma a começarem hoje. A par do anúncio da nova cidade, Saswat Panigrahi partilhou a visão que a empresa tem de Austin:

Em agosto de 2023, Austin foi anunciada como a quarta cidade para a chegada da Waymo, que, após passar na maioria dos testes feitos no ano passado, está pronta para alargar a área de testes. Segundo a empresa, a sua tecnologia está adaptar-se bem aos novos ambientes.

A cidade foi, também, a escolhida pela empresa, em 2016, aquando do "primeiro trajeto totalmente sem motorista do mundo em vias públicas, sem escolta policial, sem curso fechado e, mais importante, sem motorista", com o protótipo Firefly.

A Waymo vai testar o serviço em cerca de 70 quilómetros quadrados da cidade de Austin, incluindo o "coração da cidade, Barton Hills, Riverside, East Austin e Hyde Park".

Os funcionários da Waymo serão as primeiras pessoas a andar nos elétricos Jaguar I-Pace.

Entretanto, no início deste mês, a Waymo conseguiu aprovação regulamentar para expandir as operações na Península de São Francisco e em Los Angeles.

