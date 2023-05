Repense a forma como vê futebol: Atlético de Madrid propõe transmissões a 360º

Assistir a um jogo de futebol tem tanto de entusiasmante como de exasperante. E só o vemos de um ângulo... Imagine quando puder acompanhar de vários!

Apesar das várias câmaras que contornam os campos de futebol, aquando de um jogo, acabamos por ter apenas um ângulo de visão: aquele escolhido pela entidade transmissora. O nível de personalização é, portanto, muito limitado e acabamos por só ter acesso ao relvado.

Com um pezinho no futuro, a empresa espanhola de telecomunicações, Telefónica, juntou-se ao Atlético de Madrid, para dar à luz um projeto-piloto que pode mudar, completamente, a forma como vemos os jogos de futebol.

Em parceria com a mSurgery, a Telefónica e o clube madrileno instalaram quatro câmaras 360º, que captam e enviam informações, em tempo real, via 5G. A esta novidade juntam-se as habituais câmaras principais, permitindo que o telespectador escolha a emissão a partir da qual quer acompanhar o jogo de futebol e ver o estádio.

A par de um dispositivo preparado para o efeito, como uns óculos de Realidade Virtual (RV), o equipamento montado no estádio Cívitas Metropolitano disponibiliza os ângulos outrora "mortos", desde o campo de futebol, até aos túneis dos balneários, passando pela sala de controlo.

De acordo com o Xataka, o grande desafio passa por garantir que não há delay entre a emissão das câmaras 360º e as principais. À mesma fonte, a Telefónica explicou que o vídeo é transmitido em menos de 500 milissegundos, ou seja, suficientemente rápido.

A novidade já foi testada e continuará a sê-lo, nos próximos jogos de futebol da La Liga. A primeira vez aconteceu durante o jogo entre o Atlético de Madrid e o CA Osasuna, no dia 21; e a próxima está prevista para este fim de semana, no jogo contra o Real Sociedad.