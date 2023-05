Gravadora laser Atomstack e câmara auxiliar de gravação que vai facilitar muito o trabalho

As máquinas de gravação a laser são hoje uma opção acessível para quem procura criar uma fonte de rendimento extra ou para quem simplesmente gosta de fazer trabalhos manuais. A Atomstack tem algumas excelentes opções disponíveis e além das máquinas de gravação e corte, ainda disponibiliza uma câmara que vai auxiliar todo o processo de criação.

Atomstack S10 Pro

A ATOMSTACK S10 Pro é uma máquina de gravação e corte a laser com compatibilidade de trabalho com a maioria dos materiais típicos, como a madeira, porcelana, borracha, papel, latão ou aço inoxidável. Caso trabalhe com algum material diferenciado deverá consultar as especificações técnicas da máquina.

Tem uma potência de funcionamento de 50W e a potência do díodo a laser de 10W. O comprimento de onda do laser é de 455±5nm e a precisão é de 0,01mm. De notar que ambas são de foco fixo.

A área de trabalho da máquina de gravação e corte a laser ATOMSTACK S10 Pro é de 410 x 400 mm.

A gravadora laser Atomstack S10 Pro com laser de 10W está disponível por apenas 329€ (IVA incluído), um desconto especial que conseguirá com o código AtomS10C150. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Atomstack S10 Pro

Atomstack AC1

Para facilitar o processo de impressão, a Atomstack tem também disponível uma câmara que permite identificar os objetos colocados na máquina, para que, no software Lightburn, seja mais fácil colocar as imagens para gravar ou cortar. Desta forma, a definição dos pontos para iniciar o trabalho deixa de ser necessária.

Trata-se de uma câmara digital industrial HD de 5 MP que garante o posicionamento preciso durante a utilização, perfeita para máquinas de 450 x 450 mm (com uma faixa de fotografia de 400 x 400mm). Após calibração simples, pode localizar automaticamente a área e o objeto de trabalho, com erro de posicionamento inferior a 0,5 mm.

Além desta função principal, ainda faz vídeo em timelapse da gravação, um conteúdo muito interessante para partilhar nas redes sociais ou simplesmente para o utilizador poder acompanhar todo o processo. Pode ser adaptada evidentemente às máquinas da Atomstack, mas também pode ser utilizada em máquinas Ortur, NEJE e xTool.

A câmara auxiliar para máquina de gravação a laser Atomstack AC1 está disponível por 99,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto AtomF3C20. Também neste caso, o envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida, gratuita e sem taxas adicionais.

Atomstack AC1