Já pode usar a assistente virtual para serviços públicos

A Agência para a Modernização Administrativa (AMA) apresentou esta sexta-feira um chatbot com um avatar realista que reconhece e reproduz texto e voz, para responder a questões dos cidadãos portugueses sobre a Chave Móvel Digital.

A partir de agora passa a ser possível garantir aos cidadãos, através da homepage do portal do ePortugal, um atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, conectando-os à CMD por meio de dispositivos móveis e desktop.

Como usar a assistente virtual?

O uso desta assistente virtual é muito simples. Para tal basta aceder aqui e em seguida fazer as questões que pretender ao chatbot. Por agora só responde a questões relacionadas com a Chave Móvel Digital.

A solução de assistente virtual, alojada na cloud Microsoft Azure, assenta no modelo GPT 3.5 turbo – o mesmo que serve de base ao ChatGPT, da OpenAI -, e é capaz de compreender texto falado e escrito em Português, respondendo também através de voz e texto, graças ao recurso a tecnologia de conversão speech to text e text to speech. Recorre ainda a Azure Cognitive Search e Azure Cosmos DB, que permitem o serviço de pesquisa sobre a base de conhecimento da CMD, e o arquivo do contexto das interlocuções com os cidadãos, respetivamente.

Andrés Ortolá, Diretor-Geral da Microsoft Portugal, admite que...

Portugal tem estado na vanguarda do desenvolvimento de soluções e casos de uso assentes em grandes modelos de linguagem. É extraordinário ver o dinamismo do nosso ecossistema. O objetivo da Microsoft é democratizar os avanços em IA através da nossa cloud, para ajudar pessoas e organizações a serem mais produtivas e a resolverem os problemas mais prementes da sociedade. Porque estamos empenhados em tornar real a promessa da IA - e a fazê-lo de forma responsável -, é um orgulho ver a nossa tecnologia ser aplicada para oferecer melhores serviços aos cidadãos portugueses

A Defined.ai treinou a assistente virtual com o modelo de voz personalizado para Português (PT-PT) e articulou com uma empresa parceira – a startup D-ID - o desenvolvimento do avatar realista com sincronização de movimentos faciais e áudio.

Esta ferramenta ainda está em base beta, mas será transversal a todos os serviços públicos no futuro. A solução foi desenvolvida com recurso ao financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).