MB WAY: registadas 1065 operações a cada minuto

O MB WAY é o MULTIBANCO no telemóvel, a solução que lhe permite fazer compras em lojas físicas e online, gerar cartões virtuais MB NET e enviar e pedir dinheiro. Atualmente este serviço regista uma média de 1065 operações por minuto.

MB WAY: de 2019 a 2022, registou-se um crescimento 27 vezes superior

Cada vez mais os pagamentos digitais são uma opção para os portugueses. Para esta tendência muito tem contribuído o serviço MB WAY que permite um conjunto vasto de operações. Segundo dados recentes cedidos pela SIBS ao Jornal de Notícias, o serviço MB WAY já chega a 5 milhões de telemóveis e regista uma média de 1065 operações por minuto. A título de comparação, em 2019 realizaram-se, em média, 157 transações.

Segundo refere a SIBS, de 2019 a 2022, registou-se um crescimento de 27 vezes no número de compras físicas e de 11,5 vezes no número de compras online.

O Jornal refere ainda que há estabelecimentos que esgotam os limites de pagamento antes do fim do mês face à procura do serviço.

A SIBS comemorou recentemente 40 anos de inovação sob o mote "40 years creating the future". Para marcar o momento, foi lançado o MB WAY Pulse – uma nova forma de os portugueses poderem utilizar o MB WAY.