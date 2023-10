MB WAY pulse: pagamentos com pulseiras e porta-chaves

A SIBS comemorou 40 anos de inovação sob o mote “40 years creating the future”. Para marcar o momento, foi lançado o MB WAY Pulse – uma nova forma de os portugueses poderem utilizar o MB WAY. Saiba como funciona.

MB WAY Pulse: há vários wearables disponíveis...

O MB WAY Pulse é um dispositivo desenvolvido para facilitar o seu dia a dia que utiliza um chip NFC integrado e permite realizar pagamentos sem contacto, ao associar qualquer um dos seus cartões da app MB WAY.

Através do MB WAY Pulse vai ser possível realizar pagamentos sem contacto através de outros dispositivos wearables, com os cartões associados ao MB WAY. Os wearables MB WAY Pulse estão disponíveis em diversos formatos: o MB WAY Pulse band (pulseira), o MB WAY Pulse watchloop (presilha para o relógio), o MB WAY Pulse keychain (porta-chaves), e o MB WAY Pulse tag (marcador para fio ou outro dispositivo).

Tal com o MB WAY, o Pulse vai permitir realizar os pagamentos sem contacto em todos os terminais de pagamento da Rede MULTIBANCO, aumentando assim a cobertura dos atuais pagamentos sem contacto dos cartões aos quais está associado.

Ao receber o seu MB WAY Pulse, deverá ativá-lo na app MB WAY, associando-o ao cartão do seu Banco no MB WAY.

Para efetuar as compras com este novo método, basta encostar o wearable MB WAY Pulse ao Terminal de Pagamento - qualquer terminal - e pagar de forma simples através de contactless.