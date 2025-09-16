Parecia um iPhone, mas é o novo Xiaomi 17 Pro com um ecrã secundário…

Lançada há exatamente uma semana, a linha do iPhone 17 ainda nem sequer chegou à mão dos utilizadores, mas já tem concorrência muito clara. Num novo teaser, parecia um iPhone, mas é o novo Xiaomi 17 Pro, com um novo ecrã secundário, o Magic Back Screen.

Depois de acidentalmente divulgar e apagar o design da sua próxima série Xiaomi 17 Pro e Pro Max, a empresa revelou oficialmente a sua nova gama de smartphones de topo, equipados com um ecrã duplo.

Por via da rede social Weibo, um vídeo oficial revela um design inspirado em modelos como o novo iPhone 17 Pro e o Galaxy Z Flip 7.

Numa abordagem de design curiosa, o Xiaomi 17 Pro e Pro Max apresentam, na traseira, um módulo de câmaras ampliado, que cobre quase toda a largura do dispositivo.

No entanto, diferentemente do que temos conhecido até agora, este módulo não aloja apenas as câmaras traseiras, mas um segundo ecrã, de nome Magic Back Screen.

Sem grandes detalhes conhecidos, para já, o vídeo mostra que o ecrã secundário poderá exibir algumas informações simples, como as horas, por via de diferentes mostradores.

Xiaomi dá salto na nomenclatura

Caso não esteja a par, não, não lhe escapou qualquer novidade. Anteriormente, a Xiaomi informou que saltaria para o nome 17, por forma a posicionar os seus próximos smartphones diretamente contra a série do iPhone 17 da Apple.

Assim sendo, o Xiaomi 17 Pro, que se esperava que fosse um substituto do 15 Pro, será, em vez disso, o sucessor compacto do Xiaomi 15, e o Xiaomi 17 Pro Max será o sucessor do Xiaomi 15 Pro.

Por sua vez, o Xiaomi 17 servirá como modelo de entrada da linha e deverá chegar sem o Magic Back Screen.

Conforme vem sendo divulgado, os Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max deverão ser lançados ainda este mês, equipados com o mais recente Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, câmaras traseiras da marca Leica e baterias maiores.