“Lua de Trovão”: A primeira superlua de 2023 vai estar visível hoje

Prepare-se para ver uma SuperLua! O fenómeno acontecerá já esta noite e será a primeira SuperLua de 2023. Nesse momento a Lua vai-se encontrar simultaneamente em fase de Lua Cheia e a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita. Saibam mais sobre a "Lua de Trovão".

Superlua “Lua do trovão” estará a 360 mil quilómetros da Terra

Quando a lua cheia se aproxima muito da Terra, parece gigante e mais brilhante. Parece, porque na verdade, é uma ilusão ótica. Sempre que se encontra no perigeu, a Lua fica cerca de 50 mil quilómetros mais perto do nosso planeta do que é normal e transforma-se neste fenómeno que é denominado de super lua.

Hoje que será possível ver a primeira superlua de 2023,onde a Lua irá atingir o ponto mais próximo da Terra. A Lua vai parecer mais brilhante (cerca de 16%) e maior. O perigeu é o ponto da órbita em que a Lua se encontra mais próxima da Terra. O apogeu é a distância maior da Terra.

Denominada de “Lua do trovão”, esta superlua estará 360 mil quilómetros da Terra (normalmente a lua está a 383 mil quilómetros. Foi batizada assim devido às trovoadas que assinalam normalmente o início de verão. De acordo com as informações, vai aparecer na constelação Sagitário.

O fenómeno da superlua irá acontecer este domingo entre as 20h30 e as 21h00. A próxima lua cheia será a Lua do Esturjão. Acontecerá no primeiro dia de agosto. Esta segunda maior superlua do ano estará a 357 mil quilómetros da Terra.