Threads: o Twitter do Instagram já aparece na App Store

Não é propriamente uma novidade que a Meta está a preparar o lançamento de uma nova app associada ao Instagram, sendo esta associada ao conceito do Twitter. O Threads já chegou à App Store da Apple, sendo revelados mais pormenores.

Uma nova app chamada Threads, an Instagram app apareceu listada na App Store da Apple para iOS, com data de lançamento estimada para 6 de julho. Em maio, surgiu a notícia de que o serviço de microblogging estava quase pronto e poderia ser lançado no final de junho.

Embora o lançamento no final de junho não tenha acontecido, a app que está a ser associada ao conceito do Twitter, pode chegar num momento em que os utilizadores do Twitter estão cada vez mais insatisfeitos e à procura de alternativas.

Na descrição da app pode ler-se que se trata de um lugar onde "as comunidades se reúnem para discutir tudo, desde os tópicos do seu interesse hoje até ao que será tendência amanhã. Seja qual for o seu interesse, pode seguir e liga-se diretamente com os seus criadores favoritos e outras pessoas que amam as mesmas coisas - ou criar seguidores leais para partilhar as suas ideias, opiniões e criatividade com o mundo".

Lê-se também que é uma app de conversação baseada em texto. Já as imagens não deixam muita margem para dúvida quanto à fonte de inspitação para este novo conceito.