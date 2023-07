Microsoft diz que a Sony vai lançar uma PlayStation 5 Slim no final de 2023

Ninguém duvida que a PlayStation 5 é a consola de jogos mais desejada por uma grande parte dos jogadores em todo o mundo. E parece que vai receber novidades, pois a Microsoft disse recentemente que a Sony vai lançar uma PS5 Slim no final deste ano de 2023.

PlayStation 5 Slim? Microsoft diz que esta chega no final deste ano

Depois da chegada da PlayStation 5, alguns rumores davam conta de que a Sony estaria a preparar uma versão Pro desta consola da última geração.

Mas as últimas informações vêm de quem menos se esperava... a rival Microsoft disse que a Sony vai lançar uma PS5 Slim no final deste ano de 2023. A revelação foi feita através da entrega de um documento pela empresa dona da Xbox, no âmbito do processo judicial com a entidade norte-americana FTC por causa da polémica compra da Activision Blizzard.

Na página 48 do documento deste processo, onde a Microsoft apresenta alguns dos seus testemunhos, podemos então ler que a Sony espera lançar uma PlayStation 5 Slim no final deste ano. Para além disso é ainda indicado que este modelo também chegará por um preço reduzido, tal como a PlayStation 5 Digital.

Possivelmente a empresa de Redmond usou este argumento de duas maneiras. Primeiro para mostrar que, de facto, a PlayStation tem um maior destaque e domínio no setor das consolas de jogos e, portanto, a Sony não necessita de recear o impacto da compra da Activision Blizzard na sua liderança. E segundo também para promover a sua consola Xbox, mostrando que esta acaba por ser uma boa opção, especialmente no modelo Series S, na relação de custo e desempenho.

Sem uma informação oficial vinda da própria Sony, teremos apenas que aguardar por mais detalhes que confirmem, ou desmintam, esta afirmação da Microsoft. Contudo, caso a empresa japonesa decida lançar uma PS5 Slim, certamente que muitos jogadores iriam adquirir este modelo.