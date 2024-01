Star Citizen: pode ter todas as 175 naves do jogo por… 54.000 euros!

O mundo dos jogos tem várias opções para os jogadores, sendo que há alguns títulos pagos e também outros gratuitos. Além disso, dentro de cada jogo, em muitos casos os jogadores podem comprar mais itens de forma a melhorar a sua experiência. E as recentes informações revelam que pode ter todas as 175 naves do jogo Star Citizen por nada menos do que 54.000 euros!

Um pacote com 175 naves por 54.000 euros!

Talvez não conheça o jogo Star Citizen, pois ainda se encontra em fase de desenvolvimento (há mais de 10 anos!) e, como tal, ainda não foi lançada a sua versão final. No entanto, o título criado pela Cloud Imperium Games, está disponível numa versão de Early Access, mas já está a dar o que falar.

De acordo com as informações, o jogo, criado para as plataformas Windows e Linux, conta com um pacote designado Star Citizen Legatus 2953, que já está disponível para compra, onde os jogadores podem ter todas as 175 naves do jogo por um valor impressionante de 54.000 euros (54.014,40 euros para sermos mais exatos). Embora não seja novidade que os jogos estão cada vez mais caros, esta é, sem dúvida, uma situação rara de um custo elevado.

Star Citizen também é um dos jogos que mais está a demorar a desenvolver, uma vez que começou a ser criado em 2011. Numa primeira versão, os jogadores podiam apenas observar e modificar as naves e pouco mais. Depois disso foram surgindo novas atualizações que já permitiam o combate, a adição de planetas, entre outros.

O jogo mantém-se num modelo apoiado por crowdfunding e este pacote extravagante poderá ajudar a dar um impulso no seu desenvolvimento, embora certamente não haja muitos jogadores com possibilidade de comprar este conjunto de todas as naves.

Os dados indicam que, no final do ano de 2021, Star Citizen já tinha conseguido angariar mais de 400 milhões de dólares e atualmente estima-se que esse valor ronde os 650 milhões de dólares.