A Microsoft aproveitou de forma única a chegada da IA aos utilizadores. Foi com a sua participação na OpenAI que abriu as portas certas e tem agora ferramentas únicas. Uma delas é menos conhecida e oferece capacidades excecionais. Descubra assim como pode usar a IA do Copilot para criar imagens totalmente diferentes e originais.

Tem sido gradualmente que a Microsoft oferece aos utilizadores as novas capacidades da IA que a OpenAI cria. O Copilot é a nova porta de entrada para estas capacidades, nas suas diferentes apps, no Windows 11 e até no browser.

IA para criar imagens diferentes e originais

Algo adicional que podemos fazer com esta IA é a criação de imagens, que seguem as instruções do utilizador para ficarem próximas do pretendido. Assim, e com a prompt certa, podemos ter acesso ao que de melhor a IA pode oferecer e que será cada vez mais especializado.

O exemplo que trazemos hoje usa a app Copilot, mas esta capacidade está já generalizada em outros pontos. Começaremos por fazer login com a conta Microsoft e depois ativar o ChatGPT-4. Com estes 2 pontos preparados, basta descreverem a imagem que querem, com o máximo detalhe possível.

Como usar estas criações originais do Copilot

Para além dos pontos que pretende presentes na imagem, o utilizador pode escolher se quer a imagem em 3D, mais realista ou até um simples Funko Pop. Rapidamente o Copilot irá gerar a imagem, sempre com base na informação oferecida pelo utilizador.

Estas são apresentadas em grupos de 4, podendo o utilizador visualizar cada uma de forma independente. Ao encontrarem a imagem pretendida, basta carregar nos 3 pontos e escolher a opção Transferir. Esta pode ser depois usada em qualquer lado. De destacar que a dimensão das imagens não pode ser escolhida.

É simples melhorar estas criações únicas

Uma vez que nem sempre a IA da Microsoft irá acertar na imagem pretendida pelo utilizador, há a capacidade de a melhorar. Bastará alterar a prompt para ser ainda mais descritiva ou para incluir novos elementos e voltar a questionar o Copilot. Importa destacar que uma vez que existe contexto, basta adicionar o que se quer melhorar.

O processo repete-se depois, podendo o utilizador repetir várias vezes o conteúdo da imagem que pretende que a IA da Microsoft crie. No final, essa mesma poderá ser descarregada e usada onde o utilizador pretender.

Esta é a forma mais simples de criar imagens baseada na IA da Microsoft. Ao usar a app Copilot da gigante do software, quer seja no Android ou no iOS, esta capacidade está em todo o lado. Ainda assim, se preferirem, podem usar o Bing ou o site dedicado, o Criador de Imagens do Designer, diretamente no browser.