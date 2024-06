iOS 18: finalmente é possível utilizar lembretes no Calendário Apple

Temos, ao longo de vários artigos, explicado detalhadamente algumas das muitas novidades do iOS 18, e mostrado como este sistema operativo traz uma mão cheia de pequenas grandes utilidades. Hoje vamos falar nos Lembretes dentro do Calendário.

As aplicações Calendário e Lembretes da Apple estão tão intimamente relacionadas que é surpreendente que a empresa nunca tenha tentado colmatar esta lacuna.

Isto porque podemos, em qualquer dia, ter uma reunião na escola dos miúdos, ou uma consulta no médico, e ter simultaneamente tarefas necessárias de realizar. Ora temos num lado a agenda da reunião na app Calendário, e nos Lembretes temos a tarefa programada para meter combustível, por exemplo. Mas então porque não pode estar tudo no mesmo dia no Calendário?

Depois de atualizar para o iOS 18 e para as atualizações do macOS Sequoia (que pode atualmente experimentar na versão beta para programadores), já não precisará de saltar entre duas aplicações - os seus lembretes aparecerão automaticamente na aplicação Calendário. Veja como funciona esta novidade.

Como pode ter os seus lembretes na aplicação Calendário

A implementação desta funcionalidade pela Apple é bastante simples. Qualquer lembrete ou evento que crie na aplicação Lembretes e que tenha uma data e hora de vencimento será automaticamente apresentado na aplicação Calendário.

Não tem de fazer mais nada e a funcionalidade está ativada por predefinição, desde que esteja a executar o iOS 18 e o macOS Sequoia. Isto funciona para todos os seus lembretes - a aplicação Calendário até mostra a cor relevante da sua lista no ícone da caixa de verificação.

De facto, como podemos ver, a integração está bem conseguida. O lembrete aparece com uma caixa de verificação, pelo que pode marcá-lo a partir da própria aplicação Calendário! Pode ver os seus lembretes na vista do dia, e até na nova vista do mês, se utilizar a nova funcionalidade de pinch-to-zoom para fazer zoom numa determinada semana.

Assim que um lembrete aparecer no Calendário, pode movê-lo para alterar a hora (tal como faz com um evento) e a alteração será instantaneamente refletida na aplicação Lembretes.

Por outro lado, também é possível criar um lembrete a partir da aplicação Calendário, embora a interface seja um pouco complicada.

Clique no botão Mais na parte superior e mude para o separador Lembrete para criar um lembrete em vez de um evento. Aqui, pode atribuir-lhe um nome, definir uma data e hora e adicioná-lo à sua lista geral de Lembretes.

Lembramos que os lembretes têm um opção muito interessante, que pode ser usada de forma individual. Pode marcar na app Lembretes uma nota referente a determinada localização GPS. Assim, sempre que passar nessa localização, recebe uma notificação.

No exemplo o lembrete dispara quando o utilizador passa pela localização do posto de abastecimento, que fica nas imediações do supermercado. Um ótimo recurso.