Apple prepara a integração da IA Gemini da Google no Apple Intelligence

Apesar da Apple ter a sua própria IA, a estratégia passa por ter no seu ecossistema os melhores produtos do mercado. Para isso, a empresa criou uma espécie de “hub” de inteligência artificial, o Apple Intelligence. Agora preparar a integração do Gemini da Google.

Gemini do Apple Intelligence

Atualmente, o Apple Intelligence oferece a possibilidade de direcionar os pedidos da Siri para o ChatGPT, fornecendo respostas mais contextuais do que as que a Siri seria capaz de oferecer.

De volta à WWDC24, o executivo de software da Apple, Craig Federighi, sugeriu numa entrevista que gostariam de oferecer integração com outros modelos de IA, incluindo o Google Gemini.

Esta integração pode chegar num futuro não muito distante, de acordo com novas informações.

Segundo um programador, que vasculhou o código do iOS 18.4 Beta, Aaron Perris, na atualização de back-end enviada junto com esta última versão do sistema operativo, a Apple agora inclui as opções “Google” e “OpenAI” para modelos de terceiros no Apple Intelligence.

Tal como já vimos no passado, estas “pistas” podem não ter a ver como rumor. No entanto, e dado o interesse dos utilizadores nestas várias ferramentas IA e sabendo do atraso no próprio Apple Intelligence, poderemos de facto ter a Gemini na versão final do iOS 18.4

Apple Intelligence no iOS 19

A Apple estará a afinar quer a sua IA, quer a integração de várias que fazem parte da oferta.

Atualmente o ChatGPT está já mais entrosado na Siri, mas ainda falta o seu próprio modelo de conversação Siri, que só o deveremos ver no iOS 19.

A Google lançou recentemente alguns novos modelos Gemini 2.0, incluindo um novo modelo de raciocínio. É possível que estes novos modelos sejam lançados no iPhone num futuro próximo.

Com o lançamento do iPhone 16e, a Apple tem mais um equipamento a suportar a sua plataforma de IA. Até porque para haver retorno no investimento e massa crítica de utilizadores, os dispositivos que suportam o Apple Intelligence têm de ter quota de mercado.

Atualmente apenas do iPhone 15 Pro em diante estão preparados. Manifestamente poucos equipamentos para dar corpo à Inteligência Artificial Apple.