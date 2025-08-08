Matt Deitke: jovem vai ganhar 250 milhões de dólares na Meta

Os jovens prodígios são importantes para o mundo e, claro, para as empresas. Recentemente, Matt Deitke, um engenheiro especialista em inteligência artificial, fechou um contrato com a meta pelo valor de 250 milhões de dólares.

Matt Deitke vai fazer parte da equipa de superinteligência da Meta

Matt Deitke é um jovem investigador norte-americano na área de inteligência artificial, especialmente conhecido pelo seu trabalho com modelos multimodais e ambientes simulados de IA.

Matt é frequentemente mencionado em artigos científicos e parece ser parte de uma nova geração de investigadores jovens que estão a liderar avanços em embodied AI.

Embodied AI (ou IA incorporada) refere-se a sistemas de inteligência artificial que estão integrados num corpo físico e que interagem com o mundo real através de sensores (como câmaras, microfones, sensores de toque) e atuadores (como braços robóticos, rodas, ou motores).

O jovem prodígio aceitou recentemente uma proposta de 250 milhões de dólares para deixar a sua startup e ir trabalhar para a Meta. Tem apenas 24 anos e o valor será pago nos próximos anos. Para se "instalar" vai já receber 100 milhões.

De acordo com as informações, a Meta já terá gasto mais de mil milhões para criar a sua equipa para a Superinteligência.